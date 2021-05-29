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29 мая в большинстве городов и районов Беларуси не продают алкоголь
Источник материала: Партизан
В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.
В связи с последними звонками многие районные и городские администрации объявили, что в этот день в магазинах не будет продаваться алкоголь, исключение сделано для торговли в розлив на объектах общественного питания.
Аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя будут приниматься в день школьных выпускных (10 июня).
В Минске такой запрет не вводился. Но торговле рекомендовали "быть бдительными".
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В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.
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