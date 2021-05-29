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29 мая в большинстве городов и районов Беларуси не продают алкоголь

29.05.2021 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.




В связи с последними звонками многие районные и городские администрации объявили, что в этот день в магазинах не будет продаваться алкоголь, исключение сделано для торговли в розлив на объектах общественного питания.
 
Аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя будут приниматься в день школьных выпускных (10 июня).

В Минске такой запрет не вводился. Но торговле рекомендовали "быть бдительными".
 
Теги: Минск
 
 
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В субботу по рекомендации Минобразования Беларуси в большинстве городов и районов Беларуси проходят последние звонки в школах.
 
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