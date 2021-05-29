29 мая в большинстве городов и районов Беларуси не продают алкоголь













В связи с последними звонками многие районные и городские администрации объявили, что в этот день в магазинах не будет продаваться алкоголь, исключение сделано для торговли в розлив на объектах общественного питания.

Аналогичные меры по ограничению продажи алкоголя будут приниматься в день школьных выпускных (10 июня).