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Где-то плачет Бузова: Дава показал идеальный торс и станцевал с Киркоровым
29.05.2021 11:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Бывший возлюбленный "поющей ведущей" Ольги Бузовой видео-блогер и рэпер DAVA вновь привлек к себе внимание ― в сеть попало эффектное фото со съемок "Дома-2", где Давид Манукян (настоящее имя шоумена) позирует с оголенным торсом и в ярких красных шортах на радость поклонницам.
Снимок с анонсом первого выпуска скандального шоу, где Дава стал ведущим, шоумен разместил в своем
Многие посчитали, что Дава "подсидел Бузову" и "отжал программу", после чего обвинили его в лицемерии. Другие предположили, что Ольга может вернуться в шоу и между экс-влюбленными случится драка. Кто-то из подписчиков отметил: "Дава, брат, это Бузову не вернет".
Ранее стало известно, что Дава сменил Ольгу Бузову в качестве ведущего скандального телешоу "Дом-2". Замена в кадре произошла спустя несколько месяцев после расставания селебрити, которое не обошлось без упреков и страданий "поющей ведущей". Фанаты даже
Королевские танцы с Киркоровым
За одни сутки у Давы получилось взволновать своих подписчиков дважды. За несколько часов до скандального анонса "Дома-2" артист продемонстрировал фолловерам совместные "королевские танцы" с поп-идолом Филиппом Киркоровым. Забавное видео шоумен также разместил в своем Instagram.
© Sputnik
"Королевские танцы" с Филиппом Киркоровым Дава показал подписчикам в своей соцсети
На видео артисты в оригинальных очках и разноцветных боа с перьями синхронно вытанцовывают под ритмичную мелодию. Таким оригинальным способом Дава и Филипп разнообразили свой досуг во время совместного
"Жгут пацаны", "Веселятся мальчишки", "Четкие ребята. Просто лучшие", отреагировали подписчики. Нашлись и те, кто предположил, что "поп-король готовит приемника трона".
Ранее фанаты высказывали свое недовольство Филиппу Киркорову из-за того, что он продолжает дружить и с Бузовой, и с Давой после их разрыва. Сам Киркоров на днях успел
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Экс-бойфренд Ольги Бузовой продемонстрировал свое идеальное телосложение зрителям накануне старта шоу "Дом-2" и взбудоражил сеть совместным танцем с поп-королем.
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