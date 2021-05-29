Где-то плачет Бузова: Дава показал идеальный торс и станцевал с Киркоровым

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Бывший возлюбленный "поющей ведущей" Ольги Бузовой видео-блогер и рэпер DAVA вновь привлек к себе внимание ― в сеть попало эффектное фото со съемок "Дома-2", где Давид Манукян (настоящее имя шоумена) позирует с оголенным торсом и в ярких красных шортах на радость поклонницам.

Снимок с анонсом первого выпуска скандального шоу, где Дава стал ведущим, шоумен разместил в своем Instagram , после чего фото подхватили сетевые ресурсы. Артист, вероятно, рассчитывал на комплименты своей физической форме и эффектным кубикам пресса, однако фото вызвало неоднозначную реакцию фолловеров.

Многие посчитали, что Дава "подсидел Бузову" и "отжал программу", после чего обвинили его в лицемерии. Другие предположили, что Ольга может вернуться в шоу и между экс-влюбленными случится драка. Кто-то из подписчиков отметил: "Дава, брат, это Бузову не вернет".

Ранее стало известно, что Дава сменил Ольгу Бузову в качестве ведущего скандального телешоу "Дом-2". Замена в кадре произошла спустя несколько месяцев после расставания селебрити, которое не обошлось без упреков и страданий "поющей ведущей". Фанаты даже просили Даву навестить Бузову в больнице.

Королевские танцы с Киркоровым

За одни сутки у Давы получилось взволновать своих подписчиков дважды. За несколько часов до скандального анонса "Дома-2" артист продемонстрировал фолловерам совместные "королевские танцы" с поп-идолом Филиппом Киркоровым. Забавное видео шоумен также разместил в своем Instagram.

© Sputnik "Королевские танцы" с Филиппом Киркоровым Дава показал подписчикам в своей соцсети

На видео артисты в оригинальных очках и разноцветных боа с перьями синхронно вытанцовывают под ритмичную мелодию. Таким оригинальным способом Дава и Филипп разнообразили свой досуг во время совместного челленджа в скромной однокомнатной квартире, где провели 24 часа вместе с детьми Киркорова.

"Жгут пацаны", "Веселятся мальчишки", "Четкие ребята. Просто лучшие", отреагировали подписчики. Нашлись и те, кто предположил, что "поп-король готовит приемника трона".

Ранее фанаты высказывали свое недовольство Филиппу Киркорову из-за того, что он продолжает дружить и с Бузовой, и с Давой после их разрыва. Сам Киркоров на днях успел воссоединиться с Пугачевой на глазах у Галкина, а ранее сделал откровенное признание о том, Евровидение может стать для него последним.

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