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Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia

29.05.2021 11:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этой ночью вступил в действие запрет Украины на полеты через свою территорию для самолетов белорусских перевозчиков. Первые рейсы Belavia уже полетели по новым маршрутам. Мы посмотрели, как это отразилось на времени полета.

Закрытое украинское небо, конечно, ударило по южному направлению Belavia — Египту и Турции. К примеру, вот как летел борт Belavia в Шарм-эль-Шейх 28 мая — полет занял 4 часа и 6 минут, согласно данным FlightRadar24:

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia

А вот — сегодня ночью:

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia

Рейс вылетел из Национального аэропорта Минск в 3:05 по белорусскому времени, а приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха в 7:10 по местному времени. Разница во времени Беларуси с Египтом — один час, то есть Boeing прилетел в Египет в 8:10 по белорусскому времени. Выходит, крюк вдоль границы Украины обошелся примерно в лишний час полета.

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia
Рейс 29 мая
Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia
Рейс 28 мая

Похожая ситуация с рейсом Минск — Хургада. Обычно полет занимал чуть меньше четырех часов: например, вчера самолет добрался до Хургады за 3 часа и 54 минуты. Сегодня борт Belavia вылетел из Минска ровно в час ночи и приземлился в 5:26 по местному времени вместо расчетных 5:05. Вчерашний рейс прибыл более чем на час раньше:

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia
Рейс 28 мая
Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia
Рейс 29 мая

Тем временем полетевший в Стамбул самолет B2783 задерживается уже более чем на два часа:

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia

Впрочем, у него и крюк выглядит самым большим:

Теперь в Египет лететь на час дольше: Украина закрыла небо для Belavia

 
Теги: Минск
 
 
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Этой ночью вступил в действие запрет Украины на полеты через свою территорию для самолетов белорусских перевозчиков. Первые рейсы Belavia уже полетели по новым...
 
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