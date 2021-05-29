Гендиректор Белавии обвинил другие страны в «фашистской извращённости»

Источник материала: UDF



Игорь Чергинец

написал

«Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не Белавиа. Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную Белавиа да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё правда соседи решили как всегда на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз. А что Белавиа? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!» — написал он.