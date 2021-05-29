Источник материала: UDF



Трек рейса «Белавиа» Минск — Стамбул за 29 мая / flightradar24.com via Еврорадио

«Белавиа» летит в Стамбул / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские самолёты начали летать в Турцию в обход Украины Некоторые российские авиаперевозчики прекратили летать над Беларусью.

Раньше полёт в Стамбул занимал два с половиной часа: рейс «Белавиа» B2783 вылетал из Минска в 8:20 и приземлился в Стамбуле в 10:50. С сегодняшнего дня пассажиры будут находиться в воздухе около четырех часов.При этом некоторые российские авиаперевозчики прекратили летать над Беларусью. По данным Forbes, 27 мая около 10 российских рейсов изменили маршруты, чтобы не попасть в белорусское воздушное пространство. Это не так уж и много, но это интересная мотивация перевозчиков.