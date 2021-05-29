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Белорусские самолёты начали летать в Турцию в обход Украины

29.05.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусские самолёты начали летать в Турцию в обход Украины
Трек рейса «Белавиа» Минск — Стамбул за 29 мая / flightradar24.com via Еврорадио
C полуночи 29 мая белорусские самолеты не могут летать через Украину. В первую очередь, это значительно увеличивает продолжительность маршрута в Турцию. Вот пример: как на этой неделе летел самолет Минск — Стамбул и по какому маршруту он вынужден следовать сегодня.

Раньше полёт в Стамбул занимал два с половиной часа: рейс «Белавиа» B2783 вылетал из Минска в 8:20 и приземлился в Стамбуле в 10:50. С сегодняшнего дня пассажиры будут находиться в воздухе около четырех часов.

Белорусские самолёты начали летать в Турцию в обход Украины

«Белавиа» летит в Стамбул / Еврорадио

При этом некоторые российские авиаперевозчики прекратили летать над Беларусью. По данным Forbes, 27 мая около 10 российских рейсов изменили маршруты, чтобы не попасть в белорусское воздушное пространство. Это не так уж и много, но это интересная мотивация перевозчиков.
 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые российские авиаперевозчики прекратили летать над Беларусью.
 
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