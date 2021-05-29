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На субботу в Беларуси прогнозируют дожди и грозы
Источник материала: UDF
Радуга / БЕЛТА
В ночные часы температура воздуха составит от +5 на северо-западе Беларуси до +14 в Гомельской области (в Минске — от +8 до +10), в дневные часы по стране ожидается 16-21 тепла (в столице — от +17 до +19 градусов).
В последующие дни погодные условия существенно не изменятся: продолжатся дожди, а температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
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Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
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