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На субботу в Беларуси прогнозируют дожди и грозы

29.05.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На субботу в Беларуси прогнозируют дожди и грозы
Радуга / БЕЛТА​
На субботу, 29 мая, в Беларуси прогнозируют кратковременные дожди. Если ночью они пройдут преимущественно на Гомельщине, то днём — почти по всей стране, местами — грозы (во время их порывы ветра могут достигать 14 м/с).

В ночные часы температура воздуха составит от +5 на северо-западе Беларуси до +14 в Гомельской области (в Минске — от +8 до +10), в дневные часы по стране ожидается 16-21 тепла (в столице — от +17 до +19 градусов).

В последующие дни погодные условия существенно не изменятся: продолжатся дожди, а температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.

 
Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы.
 
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