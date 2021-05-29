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Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая 2021 года
Источник материала: UDF
Василиса Володина
Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Огненных знаков зодиака
Овен
Овнам звезды сулят благоприятный день в плане деловой активности. Руководство непременно увидит достижения Овнов и их стремление к работе. Это принесет последним хорошее настроение и весомые результаты. Успех будет ждать лишь тех Овнов, которые заблаговременно продумают свои дальнейшие действия.
Лев
Львов в этот период ожидают неожиданные повороты судьбы. Некоторым представителям знака предстоит некая суета, возникнет необходимость решать важные вопросы. Отдельным Львам может поступить весьма выгодное и интересное деловое предложение. Не стоит в это время заключать какие-либо договора или сделки — они не принесут им желаемого результата.
Стрелец
Стрельцам в это время придется решать некие вопросы, касающиеся личной жизни. Вполне вероятно, что им придется принимать важные решения, которые принесут им серьезные перемены в жизни. Не исключено, что Стрельцов ждет расставание с их партнером. А может представители знака обретут в этих отношениях гармонию и радость. Сон в этот день может оказаться вещим.
Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Земных знаков зодиака
Телец
Тельцам Василиса Володина прогнозирует трудный и напряженный день 29 мая. Велика вероятность возникновения проблем в личной жизни, а также в общении с друзьями и родственниками. Астролог советует этим людям проявлять больше инициативы и настойчивости, если они желают достигнуть задуманных целей в скором времени. Не исключено также, что недоброжелатели и враги Тельцов будут строить им козни и препятствия на их пути к успеху.
Дева
Девам Василиса Володина советует посвятить этот день духовному росту и расстановке приоритетов в дальнейшей их жизни. Успех ждет лишь тех представителей знака, которые рационально оценят свои силы и направят свою энергию в правильное русло. Неплохо будет также заручиться поддержкой влиятельных знакомых. С их помощью Девы смогут быстрее дойти до своих целей.
Козерог
У Козерогов 29 мая обещает пройти под эгидой негативных тенденций. Судьба по прежнему будет устраивать этим людям проверки на прочность и верность жизненным принципам. Не стоит в этот период строить какие-либо планы, заводить новые знакомства проводить переговоры. Эти действия приведут к проблемам в материальном положении Козерогов и их профессиональной деятельности.
Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Воздушных знаков зодиака
Близнецы
Как сообщает издание rsute.ru, жизненный потенциал Близнецов усилится в этот день. Многие представители знака почувствуют также усиление сексуальной потенции и интуиции. Однако, полноценно отдохнуть и расслабиться Близнецам помешает неожиданное неприятное известие, или внезапно возникнувшие проблемы в личной жизни.
Весы
Весам Василиса Володина прогнозирует день неожиданностей. Велика вероятность того, что у этих людей 29 мая случится нечто такое, что негативным образом отразится на их здоровье. Не исключены также проблемы в личной жизни. Снизить влияние негативных тенденций этого дня Весам помогут их высокие нравственные качества и голос интуиции.
Водолей
Водолеям предстоит напряженный и опасный день. Велика вероятность возникновения проблем в личной жизни и профессиональной деятельности. Руководство может быть недовольно Водолеями, и проявит к ним необъективное отношение. Не стоит нарываться на неприятности, лучше проявить терпеливость и выдержку. Не исключены также небольшие проблемы со здоровьем.
Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Водных знаков зодиака
Рак
Ракам следует проявить внимательность на работе, особенно в плане бумажной волокиты. Не исключено, что у некоторых Раков возникнут проблемы из-за каких-то документов или материальных ценностей. Не стоит стремиться к первенству на работе. Такое поведение может вызвать недовольство среди коллег, а также создаст Ракам немало проблем в жизни.
Скорпион
Скорпионам в это время следует проявить максимум дипломатичности. Чтобы сохранить комфортные отношения в семье представителям знака необходимо научиться прощать чужие ошибки, как бы сложно это ни было сделать. Василиса Володина призывает Скорпионов не делать поспешных выводов. Лучше прислушаться к своей интуиции и усмирить гордыню.
Рыбы
Рыбам звезды сулят крайне неудачный день. Велика вероятность возникновения проблем в отношениях с друзьями. Астролог Володина советует этим людям рационально оценивать свои возможности и проявлять больше практичности. Иначе их ждет поражения и неудачи в делах. Рыбам следует вести себя максимально сдержанно в этот день, если они хотят сохранить теплые отношения со своим партнером.
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Львов в этот период ожидают неожиданные повороты судьбы.
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