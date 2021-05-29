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Василиса Володина

Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Огненных знаков зодиака

Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Земных знаков зодиака

Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Воздушных знаков зодиака

Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая для Водных знаков зодиака

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп Василисы Володиной на 29 мая 2021 года Львов в этот период ожидают неожиданные повороты судьбы.

Овнам звезды сулят благоприятный день в плане деловой активности. Руководство непременно увидит достижения Овнов и их стремление к работе. Это принесет последним хорошее настроение и весомые результаты. Успех будет ждать лишь тех Овнов, которые заблаговременно продумают свои дальнейшие действия.Львов в этот период ожидают неожиданные повороты судьбы. Некоторым представителям знака предстоит некая суета, возникнет необходимость решать важные вопросы. Отдельным Львам может поступить весьма выгодное и интересное деловое предложение. Не стоит в это время заключать какие-либо договора или сделки — они не принесут им желаемого результата.Стрельцам в это время придется решать некие вопросы, касающиеся личной жизни. Вполне вероятно, что им придется принимать важные решения, которые принесут им серьезные перемены в жизни. Не исключено, что Стрельцов ждет расставание с их партнером. А может представители знака обретут в этих отношениях гармонию и радость. Сон в этот день может оказаться вещим.Тельцам Василиса Володина прогнозирует трудный и напряженный день 29 мая. Велика вероятность возникновения проблем в личной жизни, а также в общении с друзьями и родственниками. Астролог советует этим людям проявлять больше инициативы и настойчивости, если они желают достигнуть задуманных целей в скором времени. Не исключено также, что недоброжелатели и враги Тельцов будут строить им козни и препятствия на их пути к успеху.Девам Василиса Володина советует посвятить этот день духовному росту и расстановке приоритетов в дальнейшей их жизни. Успех ждет лишь тех представителей знака, которые рационально оценят свои силы и направят свою энергию в правильное русло. Неплохо будет также заручиться поддержкой влиятельных знакомых. С их помощью Девы смогут быстрее дойти до своих целей.У Козерогов 29 мая обещает пройти под эгидой негативных тенденций. Судьба по прежнему будет устраивать этим людям проверки на прочность и верность жизненным принципам. Не стоит в этот период строить какие-либо планы, заводить новые знакомства проводить переговоры. Эти действия приведут к проблемам в материальном положении Козерогов и их профессиональной деятельности.Как сообщает издание rsute.ru, жизненный потенциал Близнецов усилится в этот день. Многие представители знака почувствуют также усиление сексуальной потенции и интуиции. Однако, полноценно отдохнуть и расслабиться Близнецам помешает неожиданное неприятное известие, или внезапно возникнувшие проблемы в личной жизни.Весам Василиса Володина прогнозирует день неожиданностей. Велика вероятность того, что у этих людей 29 мая случится нечто такое, что негативным образом отразится на их здоровье. Не исключены также проблемы в личной жизни. Снизить влияние негативных тенденций этого дня Весам помогут их высокие нравственные качества и голос интуиции.Водолеям предстоит напряженный и опасный день. Велика вероятность возникновения проблем в личной жизни и профессиональной деятельности. Руководство может быть недовольно Водолеями, и проявит к ним необъективное отношение. Не стоит нарываться на неприятности, лучше проявить терпеливость и выдержку. Не исключены также небольшие проблемы со здоровьем.Ракам следует проявить внимательность на работе, особенно в плане бумажной волокиты. Не исключено, что у некоторых Раков возникнут проблемы из-за каких-то документов или материальных ценностей. Не стоит стремиться к первенству на работе. Такое поведение может вызвать недовольство среди коллег, а также создаст Ракам немало проблем в жизни.Скорпионам в это время следует проявить максимум дипломатичности. Чтобы сохранить комфортные отношения в семье представителям знака необходимо научиться прощать чужие ошибки, как бы сложно это ни было сделать. Василиса Володина призывает Скорпионов не делать поспешных выводов. Лучше прислушаться к своей интуиции и усмирить гордыню.Рыбам звезды сулят крайне неудачный день. Велика вероятность возникновения проблем в отношениях с друзьями. Астролог Володина советует этим людям рационально оценивать свои возможности и проявлять больше практичности. Иначе их ждет поражения и неудачи в делах. Рыбам следует вести себя максимально сдержанно в этот день, если они хотят сохранить теплые отношения со своим партнером.