Еще в одном литовском городе подняли национальный флаг Беларуси

Источник материала: UDF



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«Хартии-97»

«Подняв национальный флаг Беларуси, Рокишкис заявил о своей поддержке граждан соседней страны, которые борются за демократию», - сообщает местное издание.

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Также местные власти приняли резолюцию прекратить отношения с городом-побратимом в Беларуси — Поставами. В резолюции говорится, что Рокишкис сможет возобновить долгосрочное партнерство только тогда, когда Беларусью будет управлять правительство, избранное на демократических и свободных выборах.