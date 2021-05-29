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Еще в одном литовском городе подняли национальный флаг Беларуси
Источник материала: UDF
Фото из социальных сетей
«Подняв национальный флаг Беларуси, Рокишкис заявил о своей поддержке граждан соседней страны, которые борются за демократию», - сообщает местное издание.
Также местные власти приняли резолюцию прекратить отношения с городом-побратимом в Беларуси — Поставами. В резолюции говорится, что Рокишкис сможет возобновить долгосрочное партнерство только тогда, когда Беларусью будет управлять правительство, избранное на демократических и свободных выборах.
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Бело-красно-белый флаг был поднят городскими властями в официальной обстановке.
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