Гендиректор «Белавия»: «С особой фашисткой извращенностью закрывают коридоры. Не дождётесь, господа»

Источник материала: Салiдарнасць

«Белавиа» не будет сокращать штат компании, заявил Игорь Чергинец. Он также назвал страны Запада неблагодарными.

Чергинец вспомнил, что в прошлом году во время пандемии «Белавиа» помогала перевозить граждан, не зависимо от «их национальности паспорта». Тогда, напомнил гендиректор авиакомпании, их благодарил Госдеп США. А сейчас западные страны забыли про это.

— Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры, — отметил Чергинец. — Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не Белавиа. Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную Белавиа да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё правда соседи решили как всегда на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз.

А что Белавиа? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать! — заключил Чергинец.

Примечательно, что ранее в интернете публиковали документ, согласно которому в «Белавиа» якобы пройдут масштабные сокращения.



