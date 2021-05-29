Двенадцать. В Бресте начали судить третью партию обвиняемых в массовых беспорядках

В суде Ленинского района Бреста 28 мая началось рассмотрение дела очередной партии обвиняемых в массовых беспорядках 10 августа 2020 года в областном центре. На скамье подсудимых 12 человек: шестеро под стражей (Роман Гвоздёлко, Денис Жук, Юрий Кузьмич, Александр Телешман, Дмитрий Тур, Антон Сотников) и еще столько же под подпиской (Никита Гончаров, Вадим Жилинский, Артем Климчук, Дмитрий Князев, Дмитрий Панько и Максим Шатохин).





Поддержать фигурантов дела пришли родственники, друзья, но на первое судебное заседание смогли попасть лишь по одному родственнику тех парней, что находятся в СИЗО. Остальным не хватило мест. Конвой успокаивал: в суде только один зал, где есть комната для потерпевших, чьи личности не разглашаются – речь идет о сотрудниках УВД. Людям пообещали: когда потерпевшие дадут показания и их отпустят, суд продолжится в более просторном зале, куда сможет попасть больше зрителей. А перед первым заседанием один из конвоиров называл фамилию находящего под стражей человека и по паспорту пропускал одного из родственников.

Когда прозвучала фамилия Тур, одна из женщин, видимо, мама парня, сказала: «Пусть невеста идет» и подтолкнула к конвою высокую девушку.





Рассматривает дело судебная коллегия под председательством судьи Святослава Калины. Гособвинение представляют прокуроры Шарко и Барановский.





Перед началом судебного следствия суд установил личности обвиняемых.





Роману Гвоздёлко 26 лет, родом он из Пружанского района, женат, до задержания работал комплектовщиком в Бресте.





Максим Шатохин – несовершеннолетний, получает средне-специальное образование, его законным представителем на процессе выступает мать.





Юрий Кузьмич на свободе работал грузчиком, 32-летний мужчина разведен, судим не был, у него есть сын.





Дмитрий Князев закончил колледж связи, холост.





Никита Гончаров, которому 19 лет, учится в колледже приборостроения.





Двадцатилетний Дмитрий Панько родом из Брестского района, образование средне-специальное, работает укладчиком на одном из предприятий областного центра.





28-летний Денис Жук на вопрос судьи “Где вы работаете и должность?” ответил “Сижу в СИЗО”. Потом назвал свое место работы до задержания, но его было очень плохо слышно (и мы не смогли записать).





Уроженец Кобрина 18-летний Александр Телешман в августе прошлого года был несовершеннолетним, до задержания учился в Березе.





Менеджер по продажам Дмитрий Тур имеет высшее образование, родом из Высокого, ему 30 лет.





Вадим Жилинский родом из Пинска, учится там же в индустриально-педагогическом колледже, но живет в Бресте.





Антону Сотникову 28 лет, он холост, есть невеста, образование среднее, что он ответил по поводу места работы – слышно не было.





Фигурантов дела обвиняют в участии в массовых беспорядках 10 августа 2020 года, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением имущества (часть 2 статьи 293 УК РБ), а Антона Сотникова – еще и по части 1 статьи 339 (Хулиганство).





Потерпевшими по делу проходят более 20 сотрудников УВД, большинство из них во время первого судебного заседания находились в отдельном помещении, остальные на суд не пришли. Кроме них, потерпевшими по делу являются еще 10 человек, половина из них до обеда 28 мая на суде не присутствовала.





Также на первом заседании были представители гражданских истцов – УВД Брестского облисполкома, Московского отдела Департамента охраны, Брестского ДЭП, «Коммунальника» и предприятия «Брестский общественный транспорт».









После установления личностей обвиняемых и потерпевших перешли к рассмотрению ходатайств.





Прокуроры вручили обвиняемым исковое заявление о возмещении ущерба, поданное заместителем прокурора Брестской области в интересах гражданских истцов. Судья попросил обвиняемых и адвокатов ознакомиться с ними и высказать свою позицию по поводу исков в ходе допроса обвиняемых.





Адвокат Никиты Гончарова попросила приобщить к материалам дела консультативное заключение из медцентра об имеющемся у него заболевании, а также свежую характеристику с места жительства – суд удовлетворил. Характеристику из вуза на Дмитрия Тура тоже приобщили к делу.





Также в суд поступило заявление от Департамента охраны МВД РБ об уточнении исковых требований – оно приобщено к материалам дела.





Рассмотрели ходатайство Александра Телишмана, который попросил запросить характеристику на него из ЖЭСа, опросить соседей и приобщить полученную информацию к материалам дела. Суд удовлетворил ходатайство частично: характеристику из ЖЭСа может запросить защита молодого человека, соседей опросит участковый.





Также Телишман попросил провести комплексную фонетическую и лингвистическую экспертизы на наличие признаков монтажа на видео, записанного во время досудебного следствия. По словам адвоката, на видео имеются явные признаки монтажа звука, есть подозрение, что видео и звук не являются целостной записью. Суд постановил разрешить это ходатайство в ходе судебного следствия.





Затем прокурор Барановский начал зачитывать обвинение. Согласно материалам дела, обвиняемые 10 августа 2020 года во время несанкционированного массового мероприятия в связи с несогласием с результатами президентских выборов, объединенные «единым преступным умыслом, совершили погромы и осуществляли насилие», бросали в шеренгу сотрудников УВД куски асфальта, тротуарной плитки, камни, переносили лавочки и мусорные урны, чтобы строить баррикады, и т. д.





Действиями 12 обвиняемых и других лиц УВД причинен ущерб на сумму свыше 14 тысяч рублей, Департаменту охраны – почти 498 рублей. Повреждения транспорта автобусного парка оценили без малого в 788 рублей, остальной ущерб до обеденного перерыва зачитать не успели.

Судебное следствие по делу продолжается.

Напомним, по делу о массовых беспорядках уже осуждены 22 человека. Приговор первой партии, в которой было девять человек, судья суда Московского района Бреста Вера Филоник вынесла 10 марта. Второй партии, в которой 13 человек, приговор вынесли 21 мая в Ленинском суде Бреста – их дело рассматривал судья Андрей Грушко. Фигуранты дела получили разные сроки – от воспитательной колонии (несовершеннолетние) до колонии усиленного режима. Максимальное наказание, уже назначенное судами по этому делу, – пять лет колонии усиленного режима.



