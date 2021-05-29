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Кулеба: Если сейчас все спустить Лукашенко с рук, он пойдет дальше и продолжит нарушать правила

29.05.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если не реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair, Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, может продолжать нарушать правила. 

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
Министр подчеркнул, что Беларусь – это "не что-то чужое и отдаленное" и белорусский народ дружественный по отношению к народу Украины.

"То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии", – сказал глава МИД.

Он отметил, что у Украины есть подобный опыт, пишет gordonua.com

"Россия сбила [малайзийский самолет] MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Кулеба.
 
 
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Если не реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair, Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, может продолжать...
 
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