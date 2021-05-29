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МИД РФ отреагировал на статью о планах СССР отдать Японии часть Курил

29.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. МИД РФ прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в 1970-е годы прошлого века СССР был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.

Речь идет о публикации агентства Киодо, в которой приводятся материалы бывшего архива ЦК КПСС, уточняет РИА Новости. 

© Sputnik
Курильские острова — не про японцев и рыбу. Это про любовь

"В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — заявили в министерстве.

Советские, а позже и российские дипломаты продвигали следующую позицию: южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, уточнили в дипломатическом ведомстве. 

После Второй мировой войны между Россией и Японией не был заключен мирный договор, главным препятствием по-прежнему остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры оказались безрезультатными. 

Кремль не раз подчеркивал, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над южными Курилами.

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Теги: Минск
 
 
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Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, говорят дипломаты, а комментировать письменные источники прошлых лет –...
 
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