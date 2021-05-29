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Хотел перейти, но на пути оказалась машина ГАИ. Пешеходная карма в действии (видео)

29.05.2021 12:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В детстве нас учили, что все тайное непременно станет явным, а за плохой поступок обязательно последует наказание. Но не предупреждали, что все это может происходить практически мгновенно, будто достал сигаретку за школой на глазах у всего педсовета или мама «спалила» с полными карманами конфетных оберток, а ты божился, что ни штучки не взял. По мере взросления проступки становятся иными, и наказывают за них теперь совсем другие дяди и тети.

Наш читатель с ником _Дружинник_ опубликовал на форуме Onliner видео со своего регистратора, благодаря этой записи можно оценить, насколько мгновенной иной раз бывает карма.

Пешеход задумал перейти дорогу в неположенном месте. Конечно, это поступок, достойный порицания, но подобное случается сплошь и рядом — обычно вселенная закрывает на такое глаза. А тут — нет. Он вроде и по сторонам глядел, и был по-своему осторожен, а умудрился двинуть через дорогу прямо к подъехавшему автомобилю ГАИ.

Столкнувшись с таким однозначным кармическим проявлением, человек беспомощно поднял руки вверх.

— Мгновенная карма. Сдаемсу! — прокомментировал эпизод автор видео.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Хотел перейти, но на пути оказалась машина ГАИ. Пешеходная карма в действии (видео)

 
 
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В детстве нас учили, что все тайное непременно станет явным, а за плохой поступок обязательно последует наказание. Но не предупреждали, что все это может...
 
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