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Гендиректор «Белавиа» пообещал не сокращать персонал и прорваться

29.05.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Белавиа» не будет массово сокращать персонал из-за закрытия воздушного пространства ряда стран для Беларуси и отказа принимать белорусские самолеты после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом написал 29 мая гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец на своей странице в «Фейсбуке».

Гендиректор «Белавиа» пообещал не сокращать персонал и прорваться

Он отметил, что Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. «Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту», — подчеркнул Чергинец.

«Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не "Белавиа"», — заявил гендиректор авиакомпании.

«Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа"да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще правда соседи решили как всегда на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз», — отметил Чергинец.

«А что "Белавиа"? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!», — подытожил гендиректор авиакомпании.

25 мая в пресс-службе «Белавиа» сообщили, что в условиях запрета Евросоюзом на использование воздушного пространства авиакомпании придется оптимизировать затраты и штат, при этом массовые сокращения персонала не рассматриваются.

В связи с запретом авиационных властей ЕС и Украины на использование воздушного пространства на утро 28 мая полеты «Белавиа» были вынужденно отменены в 16 стран: Эстонию, Нидерланды, Польшу, Италию, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Финляндию, Чехию, Латвию, Литву, Швецию, Украину, Великобританию и Францию. Вечером авиакомпания сообщила о приостановке рейсов в Ларнаку, Белград, Будапешт и Кишинев, рейс в Стамбул выполняется по измененному маршруту.
 
Теги: Минск
 
 
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