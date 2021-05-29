Журналистка TUT.by Любовь Касперович вышла из ЦИП на Окрестина

Из ЦИП на Окрестина после 15 суток административного ареста вышла журналист TUT.by Любовь Касперович.



Денис Жук, БелаПАН

Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по «делу студентов». Люба брала интервью у друзей подсудимых — и оказалась за решеткой, сообщил портал.

Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Процесс шел по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера — судью Суда Московского района это не смутило.