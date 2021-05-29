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Журналистка TUT.by Любовь Касперович вышла из ЦИП на Окрестина

29.05.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из ЦИП на Окрестина после 15 суток административного ареста вышла журналист TUT.by Любовь Касперович.

Журналистка TUT.by Любовь Касперович вышла из ЦИП на Окрестина
Денис Жук, БелаПАН

Журналистку задержали 14 мая, когда в Минске начался суд по «делу студентов». Люба брала интервью у друзей подсудимых — и оказалась за решеткой, сообщил портал.

Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Процесс шел по скайпу. Свидетель-милиционер во время допроса находился с Любой в одной комнате, но Сергея Кацера — судью Суда Московского района это не смутило.

 
Теги: Минск
 
 
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Из ЦИП на Окрестина после 15 суток административного ареста вышла журналист TUT.by Любовь Касперович.
 
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