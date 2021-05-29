На глазах у матери сгорел её собственный сын в Лельчицком районе. Кто виновен в этом кошмаре?

Источник материала: ОНТ

Местные жители долго молчат, вздыхают и разводят руками: что ещё тут можно добавить? Посреди бела дня вдруг вспыхнет соседский дом.

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Спустя секунды станет понятно – в огненной ловушке 6-летний малыш. Мать мальчика, занимаясь домашними делами во дворе дома, слишком поздно заметит возгорание. Женщина бросится к сыну в полыхающий дом. Но соседи буквально силой удержат обезумевшую от ужаса мать. В считанные минуты на место трагедии прибудут спасатели. Они смогут побороть огонь. Но спасти ребёнка будет даже им не под силу.

У погибшего мальчика остался старший брат. К счастью, во время пожара он находился у бабушки. Отец мальчиков ушёл из жизни ещё в прошлом году. Что же стало причиной пожара и почему ребёнок не смог выбежать из дома? Соседи высказывают свои предположения. Чуть позже ответить на эти вопросы сможет и следствие.

Пока же рассматривают две основные версии: детская шалость с огнём либо нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. От дома остались лишь скорбь и обугленные стены. И невосполнимая боль матери, у которой огонь забрал жизнь маленького сына.

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