В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек

Источник материала: ОНТ

В Кали (Колумбия) участники протестов убили сотрудника полиции, открывшего огонь по протестующим и застрелившего двух человек. Об этом в Twitter сообщил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо.

Колумбийской город Кали в течение месяца переживает жестокие столкновения протестующих с силами правопорядка.

Фото: Pixabay

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