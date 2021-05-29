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В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек
Источник материала: ОНТ
В Кали (Колумбия) участники протестов убили сотрудника полиции, открывшего огонь по протестующим и застрелившего двух человек. Об этом в
Колумбийской город Кали в течение месяца переживает жестокие столкновения протестующих с силами правопорядка.
Фото: Pixabay
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В Кали (Колумбия) участники протестов убили сотрудника полиции, открывшего огонь по протестующим и застрелившего двух человек. Об этом в Twitter сообщил генеральный...
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