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Джо Байден удостоится личной аудиенции королевы Елизаветы II
Источник материала: ОНТ
Королева Великобритании примет Байдена в рамках его первой зарубежной поездки в качестве президента США,
Великобритания постепенно выходит из продолжительного локдауна и королева Елизавета II возвращается к своим официальным обязанностям, в ближайшее время она проведёт несколько встреч.
Одной из аудиенций удостоится 46-й президент США Джо Байден. Предстоящая поездка в Великобританию станет его первым зарубежным официальным визитом со дня инаугурации.
Английская королева встречалась с каждым из президентов США с момента своего вступления на престол. Джо Байден станет 13-м американским лидером, который удостоился личной аудиенции Елизаветы II.
Фото: Pinterest
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Королева Великобритании примет Байдена в рамках его первой зарубежной поездки в качестве президента США, рассказывает Tatler. Великобритания постепенно выходит из...
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