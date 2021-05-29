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Джо Байден удостоится личной аудиенции королевы Елизаветы II

29.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Джо Байден удостоится личной аудиенции королевы Елизаветы II

Королева Великобритании примет Байдена в рамках его первой зарубежной поездки в качестве президента США, рассказывает Tatler.

Великобритания постепенно выходит из продолжительного локдауна и королева Елизавета II возвращается к своим официальным обязанностям, в ближайшее время она проведёт несколько встреч.

Одной из аудиенций удостоится 46-й президент США Джо Байден. Предстоящая поездка в Великобританию станет его первым зарубежным официальным визитом со дня инаугурации.

Английская королева встречалась с каждым из президентов США с момента своего вступления на престол. Джо Байден станет 13-м американским лидером, который удостоился личной аудиенции Елизаветы II.

Фото: Pinterest

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Королева Великобритании примет Байдена в рамках его первой зарубежной поездки в качестве президента США, рассказывает Tatler. Великобритания постепенно выходит из...
 
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