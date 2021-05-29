Лидер военного переворота в Мали назначен временным президентом страны

Источник материала: ОНТ

Полковник Ассими Гойту назначен Конституционным судом Мали временным президентом страны, передаёт Interfax.

В августе 2020 года, когда в Мали произошёл военный переворот, один из его лидеров Ассими Гойту уже выдвигал свою кандидатуру на пост временного главы государства, однако, тогда его занял Ба Ндау.









Ба Ндау и временный премьер-министр Моктар Уана возглавляли правительство Мали до мая нынешнего года.

28 мая малийское переходное правительство во главе с Ндау ушло в отставку. Президентом страны стал Ассими Гойту.

Фото: Twitter

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