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Лидер военного переворота в Мали назначен временным президентом страны

29.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидер военного переворота в Мали назначен временным президентом страны

Полковник Ассими Гойту назначен Конституционным судом Мали временным президентом страны, передаёт Interfax.

В августе 2020 года, когда в Мали произошёл военный переворот, один из его лидеров Ассими Гойту уже выдвигал свою кандидатуру на пост временного главы государства, однако, тогда его занял Ба Ндау.



Ба Ндау и временный премьер-министр Моктар Уана возглавляли правительство Мали до мая нынешнего года.

28 мая малийское переходное правительство во главе с Ндау ушло в отставку. Президентом страны стал Ассими Гойту.

Фото: Twitter

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Полковник Ассими Гойту назначен Конституционным судом Мали временным президентом страны, передаёт Interfax. В августе 2020 года, когда в Мали произошёл военный...
 
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