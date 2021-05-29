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Лидер военного переворота в Мали назначен временным президентом страны
Источник материала: ОНТ
Полковник Ассими Гойту назначен Конституционным судом Мали временным президентом страны,
В августе 2020 года, когда в Мали произошёл военный переворот, один из его лидеров Ассими Гойту уже выдвигал свою кандидатуру на пост временного главы государства, однако, тогда его занял Ба Ндау.
Ба Ндау и временный премьер-министр Моктар Уана возглавляли правительство Мали до мая нынешнего года.
28 мая малийское переходное правительство во главе с Ндау ушло в отставку. Президентом страны стал Ассими Гойту.
Фото: Twitter
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Полковник Ассими Гойту назначен Конституционным судом Мали временным президентом страны, передаёт Interfax. В августе 2020 года, когда в Мали произошёл военный...
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