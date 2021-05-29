Семь медведей пришли на вечеринку у бассейна, поплескались и попали на видео

Источник материала: ОНТ

В Гатлинберге (Теннесси, США) семь медведей сорвали вечеринку у бассейна и сами поплескались в воде. На ролик с животными обращает внимание UPI.

Американка Мишель Джонсон опубликовала видеозапись произошедшего на YouTube. На ролике молодые люди пытались устроить вечеринку у бассейна. Группа медведей нарушила их планы. Животные принялись плескаться в бассейне и ходить вокруг него. Люди наблюдали за этим с безопасного расстояния.



Ролик с медведями за несколько дней собрал свыше 170 тысяч просмотров.

Фото: Pixabay

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