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Семь медведей пришли на вечеринку у бассейна, поплескались и попали на видео
Источник материала: ОНТ
В Гатлинберге (Теннесси, США) семь медведей сорвали вечеринку у бассейна и сами поплескались в воде. На ролик с животными
Американка Мишель Джонсон опубликовала видеозапись произошедшего на YouTube. На ролике молодые люди пытались устроить вечеринку у бассейна. Группа медведей нарушила их планы. Животные принялись плескаться в бассейне и ходить вокруг него. Люди наблюдали за этим с безопасного расстояния.
Фото: Pixabay
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В Гатлинберге (Теннесси, США) семь медведей сорвали вечеринку у бассейна и сами поплескались в воде. На ролик с животными обращает внимание UPI. Американка Мишель...
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