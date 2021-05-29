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На станции Погорельцы мужчина потерял равновесие и упал на рельсы. Поезд остановить уже не было никаких шансов
Источник материала: ОНТ
Алкоголь стал причиной следующего происшествия. Обошлось без агрессии, но травм избежать всё равно не удалось. Пьяный мужчина упал на рельсы перед проходящим товарным поездом.
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Пустой перрон станции Погорельцы. Под фонарём спиной к рельсам стоит человек. Вдруг теряет равновесие и падает на рельсы.
Транспортная милиция успеет передать сигнал в дежурную часть. Но остановить поезд уже не было никаких шансов.
Удивительное везение: мужчина выживет. Милиционеры вытащат его на перрон и окажут первую помощь.
Без травмы всё-таки не обошлось. Мужчина лишился большого пальца на правой руке.
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На станции Погорельцы мужчина потерял равновесие и упал на рельсы. Поезд остановить уже не было никаких шансов
Алкоголь стал причиной следующего происшествия. Обошлось без агрессии, но травм избежать всё равно не удалось. Пьяный мужчина упал на рельсы перед проходящим...
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