На станции Погорельцы мужчина потерял равновесие и упал на рельсы. Поезд остановить уже не было никаких шансов

Источник материала: ОНТ

Алкоголь стал причиной следующего происшествия. Обошлось без агрессии, но травм избежать всё равно не удалось. Пьяный мужчина упал на рельсы перед проходящим товарным поездом.

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Пустой перрон станции Погорельцы. Под фонарём спиной к рельсам стоит человек. Вдруг теряет равновесие и падает на рельсы.

Транспортная милиция успеет передать сигнал в дежурную часть. Но остановить поезд уже не было никаких шансов.

Удивительное везение: мужчина выживет. Милиционеры вытащат его на перрон и окажут первую помощь.

Без травмы всё-таки не обошлось. Мужчина лишился большого пальца на правой руке.

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