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Александр Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 75-летием предприятия
Источник материала: ОНТ
Глава государства направил поздравление работникам «Минского тракторного завода» с 75-летием со дня основания предприятия,
Президент отметил, что тракторы ВЕLАRUS стали одним из самых известных и востребованных во всём мире белорусских брендов, который успешно развивается, благодаря усилиям многотысячного коллектива.
Фото: БЕЛТА
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Глава государства направил поздравление работникам «Минского тракторного завода» с 75-летием со дня основания предприятия, передаёт БЕЛТА. Президент отметил, что...
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