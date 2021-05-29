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UEFA рассматривает возможность отмены правила выездного гола
Источник материала: ОНТ
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил за отмену правила выездного гола в матчах еврокубков. Об этом в Twitter
По сведениям источника, комитет UEFA по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола. Следующим шагом должно стать одобрение исполкома футбольной организации.
Правило выездного гола действует в матчах еврокубков с 1965 года. По этому правилу при равенстве голов в противостоянии из двух игр преимущество получает команда, которая забила больше мячей в гостях.
Фото: Pixabay
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Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил за отмену правила выездного гола в матчах еврокубков. Об этом в Twitter сообщил журналист The Times Мартин Циглер. По...
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