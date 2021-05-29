UEFA рассматривает возможность отмены правила выездного гола

Источник материала: ОНТ

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выступил за отмену правила выездного гола в матчах еврокубков. Об этом в Twitter сообщил журналист The Times Мартин Циглер.

По сведениям источника, комитет UEFA по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола. Следующим шагом должно стать одобрение исполкома футбольной организации.

Правило выездного гола действует в матчах еврокубков с 1965 года. По этому правилу при равенстве голов в противостоянии из двух игр преимущество получает команда, которая забила больше мячей в гостях.

Фото: Pixabay

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