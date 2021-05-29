Нокаут в третьем периоде или, Можно ли избежать последнего места в группе?

Источник материала: Sputnik Беларусь

После того, как в минувшую пятницу белорусская сборная потерпела уже четвертое поражение на хоккейном чемпионате мира – на этот раз от датчан 2:5, возникло острое желание шумно выдохнуть воздух, чтобы затем состроить гримасу досады и произнести короткую обреченную реплику: "Вот, пожалуй, и все -- абзац…"

К играм не готовы

Ведь мало того, что необходимо счастливое стечение многих обстоятельств во многих матчах чемпионата, так еще и самим белорусам требуется одолеть, причем в основное время баталий, сборные Швейцарии и России. А те, между прочим – лидеры октета «А», в то время, как хоккей самих подопечных Михаила Захарова в поединке с датчанами…

В общем, он даже не разочаровал – убил! То, что произошло с нашей дружиной, начиная с 31-й минуты, свидетельствует лишь об одном – неготовности белорусских хоккеистов к жестким испытаниям на второй недели ЧМ.

А раз так, то надо призывать к ответу рулевого, задавая ему самые нелицеприятные вопросы. Увы, но других для Захарова, который грезил о медалях и уж точно о выходе в плей-офф, нет. Их и не могло остаться после третьего периода в пятницу, проигранного со счетом 0:4! И это, всего лишь, Дания!

Теперь совсем нешуточный медный тазик собирается накрыть отечественный хоккей в «одной соседней стране». Перспектива «закрепиться» на последнем месте очень реальна. Швейцарцы и россияне сильны сами по себе, а если еще и мы обессилели, то об очках мечтать наивно.

Останется лишь благодарить боссов IIHF. За их нерадивость. Ибо не сумев провести чемпионаты в низших дивизионах, они ничтоже сумняшеся приняли неспортивное решение о временном закрытии элитной компании. Дескать, никто не вылетит. Но даже если и так! Все равно занять последнее место в группе – не комильфо. Да, что там – катастрофа!

И, разумеется, парадоксы ЧМ-2021 – это сокрушение тренерской репутации Захарова. Впрочем, у меня давно возникли на предмет ММЗ даже не сомнения, а подозрения. Как-то совсем не нравились мне подходы наставника, его порой странные заявления, кадровые решения.

Не зря же еще по итогам последнего спарринга сборной Беларуси – уже рижского с Казахстаном (0:2), я написал, что в условную анкету для прогноза "Чего добьется на ЧМ-2021 Михаил Захаров?" надо включить вариант «будет отправлен в отставку по ходу группового турнира".

Конечно, это был черный юмор, но, кто бы после фиаско от Дании удивился, сделай Захаров заявление в духе болельщика Бориса Ельцина: «Я устал, я ухожу…»?

Правда, ничего подобного ММЗ не сказал, но другое его признание – «Чемпионат мира – сложное соревнование. Нужно быть хорошо готовыми к нему физически. Датчане жали-жали нас в третьем периоде – и дожали», -- фактически позволяет выставить неудовлетворительную оценку самому Михаилу Михайловичу. Фактическое саморазоблачение. Как во время знаменитого сеанса черной магии в романе болельщика Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Качественно подготовить команду Захаров не сумел. Она у него «капает»!

Если в баталиях со шведами и чехами силы еще были, то потом белорусская сборная «поехала с ярмарки», что и объясняет наши поражения от бриттов и датчан. Причем это касается не одного Бэйлена. Неудовлетворительное физическое и функциональное состояние – общекомандная проблема. Значит, два года пребывания Захарова на посту главного тренера и два месяца целенаправленной подготовки к чемпионату мира прошли впустую. Потерянное время. Поэтому…

Как писал болельщик Оскар Уайльд: «Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается». Подоплека цитаты кроется в том, что пост главного тренера сборной ММЗ должен оставить без скандалов и склок. Федерация разбилась в лепешку, сделала все, как надо, а толку нет. Точнее результат отрицательный.

Надо правильно использовать игроков!

Переложить всю вину на плечи хоккеистов – не вариант. В конце концов, за семь спаррингов, что предшествовали чемпионату мира, Захаров так и не сформировал ни одного устойчивого сочетания, накопив только негативный опыт. Безусловно, он – негативный опыт, тоже полезен, но необходим баланс в области познания. Ответы «нет» должны сочетаться с ответами «да».

И ведь смотрите, что происходило в третьем периоде матча с Данией. Понять, кто, с кем и почему выходит на лед, было, весьма затруднительно. Да, ситуацию запутал один из протеже главного тренера форвард Дрозд, схлопотавший еще в первом периоде удаление до конца матча. Но ведь показалось, что желая сохранить минимальный перевес в счете – 2:1, Захаров ограничивал игровое время Шаранговича и Принса! Все ради глухой обороны.

Кстати, мне очень жаль, что приходится метать критические дротики в Дрозда или, например, Комарова с Антоновым. Не забудем, что первые двое своей мужественной игрой во многом споспешествовали набору четырех очков в баталиях со шведами и чехами. Браво! И это не вина хоккеистов, а беда тренера, что им достается на орехи. Ведь одно дело, если Дрозд и Комаров выполняют специфические роли, связанные с разрушением чужих замыслов, и совсем другое, если задается тренд брать с них пример, быть, как они.

Вот сейчас многие недовольны Бэйленом. Дал ли Ник к этому повод? Да, безусловно, защитник ошибается много, и чувствуется, что прибыв в команду только 9 мая, он находится не в оптимальной форме.

Однако! Во-первых, почему Захаров не уговорил Бэйлена раньше начать подготовку? Во-вторых, неужели сам Ник выпускает себя на лед, или это тренерские решения?

Самое досадное, что вот же перед очами пример Готовца. Кирилл не выдюжил в качестве лидера минского «Динамо» в сезоне-2019/2020. Ошибался много и грубо. Копия сегодняшней игры Бэйлена. Однако заключил контракт с «Авангардом», чьей виктории в Кубке Гагарина весьма поспособствовал. Все потому, что наставник «ястребов» Боб Хартли конкретизировал задачи белоруса: сделал из него «домоседа», заодно ограничив игровое время 10-11 минутами. Попадание в «десятку»!

Так если Бэйлен не готов функционально, зачем он сыграл даже в провальном для себя матче с Данией почти 20 минут? Что других защитников, подготовленных Захаровым нет? Пусть бы Бэйлен видел свою главную задачу в реализации большинства. Ведь какие он отдавал пасы с теми же бриттами! Кто так еще может?!

А, по какой причине ММЗ отказался от Усова, кто-нибудь сегодня понимает? И это при том, что Илья, как «силовик», прекрасно себя показал в матчах плей-офф Кубка Гагарина, имея в соперниках питерских армейцев, а не «сбродную труппу» бриттов. Юный Климович не провел ни одной смены, хотя его сверстники у тех же словаков на ведущих ролях. Так слаб Данила, или это разные тренерские предпочтения и концепции?…

В первой половине матча Дания, хоть имела преимущество по броскам, но белорусы держали удар. Благо, великолепно играл в воротах умница Колосов, а Демков, вернувшийся-таки в основной состав (ссылка в запас нападающего с правым хватом клюшки – еще один эксклюзив ММЗ!) открыл счет, исполнив блестящий сольный номер. Соперник, правда, сравнял счет, реализовав большинство, но на 31-й минуте это сделал и Стефанович, блестяще щелкнув от левого борта.

А вот дальше – коллапс. Повторение печали из стартового поединка в Риге со словаками. Игра развалилась сразу после успеха Стефановича, когда белорусы зачастили с пробросами шайбы, явно перестраиваясь на удержание счета. Однако сразу стало очевидно, насколько зыбки и лукавы сии надежды. Датчане, взвинтив скорости, просто не дали белорусам шансов «закрыться» в зоне Колосова.

Захарову только и оставалось, что «мучить» заколку для галстука…