Два дня до лета: синоптики рассказали, какой будет погода в конце мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. В воскресенье и понедельник 30-31 мая на белорусскую погоду будет влиять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода, предупредили синоптики. В воскресенье местами по стране, а по югу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.

В связи с грозами на воскресенье по стране объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

Ветер будет северный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый, отметили синоптики. Температура воздуха в среднем по республике составит в ночные часы +6..+13°С, днем +12..+19°С.

В последний день весны ночью по юго-востоку Беларуси, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Ночная температура будет колебаться в пределах +3..+10°С, дневная составит +9..+16°С.