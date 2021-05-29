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Два дня до лета: синоптики рассказали, какой будет погода в конце мая
29.05.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая ― Sputnik. В воскресенье и понедельник 30-31 мая на белорусскую погоду будет влиять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферные фронты, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная с прояснениями погода, предупредили синоптики. В воскресенье местами по стране, а по югу на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы.
В связи с грозами на воскресенье по стране объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.
Ветер будет северный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый, отметили синоптики. Температура воздуха в среднем по республике составит в ночные часы +6..+13°С, днем +12..+19°С.
В последний день весны ночью по юго-востоку Беларуси, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Ночная температура будет колебаться в пределах +3..+10°С, дневная составит +9..+16°С.
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На воскресенье 30 мая объявлен желтый уровень опасности - в отдельных районах страны ожидаются грозы.
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