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Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

29.05.2021 13:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в белорусских школах проходит церемония последнего звонка: учителя и родители вспоминают пролетевшие годы, выпускники примеряют на себя новый статус — уже ведь не школьники.

Мы отправились на последний звонок в среднюю школу №6 Минска и посмотрели на праздник с традиционным налетом грусти о завершении, как ни крути, очень важного этапа жизни.

Также начиная с сегодняшнего дня ограничена продажа алкоголя.

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок






Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок







Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок





Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в белорусских школах проходит церемония последнего звонка: учителя и родители вспоминают пролетевшие годы, выпускники примеряют на себя новый статус —...
 
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