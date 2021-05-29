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Выпускники прощаются со школой: сегодня проходит последний звонок
Источник материала: Onliner
Сегодня в белорусских школах проходит церемония последнего звонка: учителя и родители вспоминают пролетевшие годы, выпускники примеряют на себя новый статус — уже ведь не школьники.
Мы отправились на последний звонок в среднюю школу №6 Минска и посмотрели на праздник с традиционным налетом грусти о завершении, как ни крути, очень важного этапа жизни.
Также начиная с сегодняшнего дня ограничена продажа алкоголя.
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