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Из изолятора на Окрестина вышла журналистка TUT.by Любовь Касперович
Источник материала: UDF
Любовь Касперович вышла из изолятора на Окрестина / t.me/kpbel
Любовь Касперович была задержана 14 мая возле Дома правосудия, куда пришла освещать «Дело студентов». В тот день поддержать обвиняемых пришли около 200 человек. Большинству из них не нашлось место в зале, и они остались перед входом в здания.
Через какое-то время там появились милиционеры. Они призвали собравшихся разойтись. А потом начались задержания. Одной из тех, кто попал в руки силовиков, оказалась журналистка TUT.by.
На суде она рассказала, что её задержали, когда она уже шла от Дома правосудия к метро. Однако судья Сергей Кацер посчитал, что журналистка принимала участие в неразрешённом мероприятии. По статье 24.23 КоАП она была наказана 15-ю сутками ареста.
За время, пока Любовь Касперович провела в изоляторе, силовики фактически уничтожили портал TUT.by, на котором она работает.
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Журналистка была задержана 14 мая возле Дома правосудия.
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