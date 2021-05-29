Источник материала: UDF



Любовь Касперович вышла из изолятора на Окрестина / t.me/kpbel

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из изолятора на Окрестина вышла журналистка TUT.by Любовь Касперович Журналистка была задержана 14 мая возле Дома правосудия.

была задержана 14 мая возле Дома правосудия, куда пришла освещать «Дело студентов». В тот день поддержать обвиняемых пришли около 200 человек. Большинству из них не нашлось место в зале, и они остались перед входом в здания.Через какое-то время там появились милиционеры. Они призвали собравшихся разойтись. А потом начались задержания. Одной из тех, кто попал в руки силовиков, оказалась журналистка TUT.by.На суде она рассказала, что её задержали, когда она уже шла от Дома правосудия к метро. Однако судьяпосчитал, что журналистка принимала участие в неразрешённом мероприятии. По статье 24.23 КоАП она была наказана 15-ю сутками ареста.За время, пока Любовь Касперович провела в изоляторе, силовики фактически уничтожили портал TUT.by, на котором она работает.