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Из изолятора на Окрестина вышла журналистка TUT.by Любовь Касперович

29.05.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из изолятора на Окрестина вышла журналистка TUT.by Любовь Касперович
Любовь Касперович вышла из изолятора на Окрестина / t.me/kpbel
Из изолятора на Окрестина после 15 суток ареста вышла журналистка TUT.by Любовь Касперович. Родные и друзья встретили её с цветами и кофе.

Любовь Касперович была задержана 14 мая возле Дома правосудия, куда пришла освещать «Дело студентов». В тот день поддержать обвиняемых пришли около 200 человек. Большинству из них не нашлось место в зале, и они остались перед входом в здания.

Через какое-то время там появились милиционеры. Они призвали собравшихся разойтись. А потом начались задержания. Одной из тех, кто попал в руки силовиков, оказалась журналистка TUT.by.

На суде она рассказала, что её задержали, когда она уже шла от Дома правосудия к метро. Однако судья Сергей Кацер посчитал, что журналистка принимала участие в неразрешённом мероприятии. По статье 24.23 КоАП она была наказана 15-ю сутками ареста.

За время, пока Любовь Касперович провела в изоляторе, силовики фактически уничтожили портал TUT.by, на котором она работает.
 
 
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Журналистка была задержана 14 мая возле Дома правосудия.
 
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