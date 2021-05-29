|
На велосипедиста, задержанного на Цнянке, начали дело за оскорбление Лукашенко
Источник материала: UDF
Константин Семёнов и момент задержания велосипедистов / Еврорадио
Семёнов приехал на гонку Toure de Tsna в майке с надписью «Дыктатару месца ў пекле» («Диктатору место в аду») и портретом человека, похожего на Лукашенко. Очевидцы сообщали, что уже утром в том районе было много милиции. Парня задержали перед заездом, а остальным его участником разрешили начать гонку, только чтобы не было политики.
Но позже милиция передумала. ОМОНовцы вернулись с подкреплением, на четырёх микроавтобусах, и задержали около 15 велосипедистов. На следующий день их судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Так Семёнов уже получил 15 суток ареста по административной статье. Его майка и велосипед арестованы. Парень должен выйти из изолятора 31 мая. Однако в свете начатого уголовного преследования этого может не произойти.
Задержание велосипедистов на Цнянке / twitter.com/valioozz
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семёнов приехал на гонку Toure de Tsna в майке с надписью «Дыктатару месца ў пекле»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)