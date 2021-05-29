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На велосипедиста, задержанного на Цнянке, начали дело за оскорбление Лукашенко

29.05.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На велосипедиста, задержанного на Цнянке, начали дело за оскорбление Лукашенко
Константин Семёнов и момент задержания велосипедистов / Еврорадио
Против 31-летнего велосипедиста Константина Семёнова, задержанного 16 мая перед заездом на Цнянском водохранилище в Минске, начато уголовное дело за оскорбление Александра Лукашенко. По статье 368 Уголовного кодекса Беларуси ему угрожает до двух лет лишения свободы, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Семёнов приехал на гонку Toure de Tsna в майке с надписью «Дыктатару месца ў пекле» («Диктатору место в аду») и портретом человека, похожего на Лукашенко. Очевидцы сообщали, что уже утром в том районе было много милиции. Парня задержали перед заездом, а остальным его участником разрешили начать гонку, только чтобы не было политики.

Но позже милиция передумала. ОМОНовцы вернулись с подкреплением, на четырёх микроавтобусах, и задержали около 15 велосипедистов. На следующий день их судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Так Семёнов уже получил 15 суток ареста по административной статье. Его майка и велосипед арестованы. Парень должен выйти из изолятора 31 мая. Однако в свете начатого уголовного преследования этого может не произойти.

На велосипедиста, задержанного на Цнянке, начали дело за оскорбление Лукашенко

Задержание велосипедистов на Цнянке​ / twitter.com/valioozz
 
Теги: Минск
 
 
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Семёнов приехал на гонку Toure de Tsna в майке с надписью «Дыктатару месца ў пекле»
 
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