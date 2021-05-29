Фотофакт. Мэр Риги Мартиньш Стакис снова вывесил БЧБ-флаг. На этот раз у Рижской думы

Источник материала: Салiдарнасць

Это стало своеобразным ответом белорусским властям.

Теперь национальный флаг Беларуси развевается и у Рижской думы.









Напомним, ранее вывешенный в Риге БЧБ-флаг вызвал скандал с высылкой дипломатов. А Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за замену госфлага.

На это мэр Риги отреагировал так:

— Безумие режима Лукашенко во всей его красе. Если речь зашла о преступной деятельности, то я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, — отметил Мартиньш Стакис.