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Фотофакт. Мэр Риги Мартиньш Стакис снова вывесил БЧБ-флаг. На этот раз у Рижской думы

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это стало своеобразным ответом белорусским властям.

Теперь национальный флаг Беларуси развевается и у Рижской думы.

Фотофакт. Мэр Риги Мартиньш Стакис снова вывесил БЧБ-флаг. На этот раз у Рижской думы

Фотофакт. Мэр Риги Мартиньш Стакис снова вывесил БЧБ-флаг. На этот раз у Рижской думы

Напомним, ранее вывешенный в Риге БЧБ-флаг вызвал скандал с высылкой дипломатов. А Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за замену госфлага.

На это мэр Риги отреагировал так:

— Безумие режима Лукашенко во всей его красе. Если речь зашла о преступной деятельности, то я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, — отметил Мартиньш Стакис.

 
 
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