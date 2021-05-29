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Фотофакт. Мэр Риги Мартиньш Стакис снова вывесил БЧБ-флаг. На этот раз у Рижской думы
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Это стало своеобразным ответом белорусским властям.
Теперь национальный флаг Беларуси развевается и у Рижской думы.
Напомним, ранее вывешенный в Риге БЧБ-флаг вызвал скандал с высылкой дипломатов. А Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за замену госфлага.
На это мэр Риги
— Безумие режима Лукашенко во всей его красе. Если речь зашла о преступной деятельности, то я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, — отметил Мартиньш Стакис.
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Это стало своеобразным ответом белорусским властям.
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