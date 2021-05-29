Пархоменко: «Лукашенко все время нарушает плавное течение спектакля в театре Карабаса-Барабаса»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский обозреватель объяснил, почему Кремль несет ответственность за историю с самолетом Ryanair.

В интервью на Эхе Москвы Сергей Пархоменко сравнил действия Лукашенко с пиратами в Сомали.

— Вот был такой хайп страшный на карте мира в Индийском океане, где на протяжении нескольких десятилетий творилось безумие, потому что какое-то количество людей зарабатывало тем, что грабило проходящие суда, любые суда: грузовые, пассажирские, прогулочные. Откачивали нефть из танкеров. Чего там только не происходило, вплоть до того, что на военные суда умудрялись нападать, чтобы грабить оружие и боеприпасы.

И вот был такой кусок. Можно было, конечно, просто обходить кругом, просто не обращать внимания, впрочем, это было трудно, потому что вход в Красное море. Но в какой-то момент весь мир собрался, напрягся и решил эту проблему. Ее больше нет, эти сомалийских пиратов, во всяком случае, в том масштабе, в котором это было в 80-е, 90-е, в начале 2000-х годов, этого больше там не существует.

Вот, мне кажется, что Беларусь с ее диктатором, она в этот ряд уже встает, и не просто в ряд недемократических государств, диктатур, каких-то тоталитаризмов, а в ряд вот таких мировых лишаев, с которыми надо справляться. Вот здесь болезненная зона. Она чешется и гноится, с этим что-то надо делать. И Лукашенко, накликает, что называется.

Россия пытается сделать вид, что ее эта история не касается. А, несомненно, касается, если вы продолжаете утверждать, что у вас какое-то союзное государство и так далее, не говоря уже о том, что Лукашенко, несомненно, во многом является вашей марионеткой. Во многом, не во всем, но во многом.

Он такая норовистая марионетка, нервная, дергает за свои эти нитки и все время нарушает плавное течение спектакля в театре этого Карабаса-Барабаса, но, тем не менее, он же, несомненно, марионетка, он, несомненно, живет за ваш счет, он живет вашей милостью, он, несомненно, сидит на вашем стуле, потому что вы ему разрешили сидеть на этом стуле после того, как он совершенно провалился на выборах, держался, и продолжает держаться только силовиков, которым вы платите.

Понятно же, что вся эта система существует только из-за того, что существует финансовая подушка из России, так что вы несете, несомненно, ответственность за это, сколько бы вы ни говорили, что не несете.

И это ощущение лишая, этого нагноения, с которым надо что-то делать, несмотря уже на политические инициативы, несмотря на мнение каких-то президентов, канцлеров, премьер-министров или кто там еще в Европе и мире решает за это за все. Это решение не просто растет, оно распространяется и на Россию тоже. И это, пожалуй, впервые так. Это так не было ни с Северной Кореей, ни с Ираном, ни с Сирией, ни с кем. Это так в первый раз.

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