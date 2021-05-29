Видео: как две пчелы открывали бутылку газировки. Вот это солидарность!

Оказывается, пчелы могут не только опылять растения и производить мед, но умеют еще много чего другого.













В Сан-Паулу две пчелы объединили силы, чтобы украсть чужую газировку. На кадрах видно, как две пчелы откручивают крышку с бутылки с газировкой. Видео опубликовали в YouTube.





Видео снял рабочий из бразильского города Сан-Паулу. Во время своего обеденного перерыва он не стал плотно закручивать пробку бутылки с газировкой и в итоге на его напиток покусились пчелы.