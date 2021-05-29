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Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

29.05.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Барахолка» — бесконечность объявлений. Собрали несколько занимательных примеров, включая «из прошлого». Но все еще актуальные. Что рекламировали в 2002 году, когда «„Онлайнер“ был еще тот»?

Tоп-5 старых, но актуальных объявлений

Ремонт телефонов, unlock и русификация

Zmicier с «Барахолкой» Onliner с 2002 года. Уже нет в живых даже производителей, не говоря уже о моделях телефонов. А услуги актуальны. Обещает гарантию и кассовый чек.

Авторские кабели

Оригинальные авторские конструкции кабелей. Изготовление и ремонт межблочных аналоговых и цифровых, акустических, сетевых, USB-кабелей.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Ремонт ноутбуков

Из объявления 2005 года:

«Продам ноутбук Toshiba Satellite Pro SP2100 Cel.1600/15.1 TFT(1024×768)/256 DDR/DVD/ video nVidia GeForce 4/F.modem/Lan/TV out/IrDA/ — 559!!/ батарея 2 часа на фильме!»

Круто же!

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Разблокировка, русификация, программный ремонт GSM-PDA

Звоните. Можно, заливаясь слезами ностальгии, повспоминать, как разблокировать Alcatel.

Заправка картриджей

Актуальная тема. Вот старая акция 2008 года:

1 картридж лазерный — 11 у. е.;

2 картриджа — по 10 у. е.;

3 картриджа — по 9 у. е.;

4 картриджа — по 8 у. е.

Может, сегодня другие акции — узнавайте.

Топ-5 обсуждаемых актуальных объявлений

Обмен игровых дисков для PS4

Наобсуждали, наменяли, напродавали на 2256 страниц «Барахолки».

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Инвентарь для настольного тенниса

В ветке предлагается размещать частные объявления о покупке/продаже/обмене инвентаря для игры в настольный теннис.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

«Яблочные» телефоны

«Apple — наша работа!» — заявляют авторы ветки.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Сборка компьютеров

Говорят, что за 11 лет собрали больше 10 000 компьютеров. То есть по несколько штук в день... Ну ок.

Светодиоды в автомобили

Панели приборов, центральная консоль, кнопки и т. п. Плафоны салона, подсветка номера, повторители поворотов, освещение багажника, бардачка. Передняя и задняя оптика.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Топ-5 просматриваемых объявлений

Для топливной системы авто

Немного неожиданно, но факт. Топливные фитинги, быстросъемные топливные соединители, топливные штуцеры, обратки форсунки, фитинги форсунок, обратные клапаны... Вот, оказывается, чем надо торговать. Нет данных, насколько хорошо это продается, но просматривается отлично.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Опять «айфоны»

Вслед за топом в обсуждениях продавцы Apple ходят в лидерах и по просмотрам.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Таблетки от клещей

Немного уходит в сторону от «лампового „Онлайнера“». Тема защиты своих четвероногих друзей в теплый сезон набирает популярность. Люди ищут таблетки для собак и кошек.

Уценка и б/у техника

Дом, дача, дефицит бюджета... Выбирайте.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

Шины б/у

Продавцы обещают, что из Европы и с минимальным износом.

Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности

 
 
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«Барахолка» — бесконечность объявлений. Собрали несколько занимательных примеров, включая «из прошлого». Но все еще актуальные. Что рекламировали в 2002 году,...
 
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