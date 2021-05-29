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Топы объявлений «Барахолки»: по просмотрам, обсуждениям и бессмертности
Источник материала: Onliner
«Барахолка» — бесконечность объявлений. Собрали несколько занимательных примеров, включая «из прошлого». Но все еще актуальные. Что рекламировали в 2002 году, когда «„Онлайнер“ был еще тот»?
Tоп-5 старых, но актуальных объявлений
Zmicier с «Барахолкой» Onliner с 2002 года. Уже нет в живых даже производителей, не говоря уже о моделях телефонов. А услуги актуальны. Обещает гарантию и кассовый чек.
Оригинальные авторские конструкции кабелей. Изготовление и ремонт межблочных аналоговых и цифровых, акустических, сетевых, USB-кабелей.
Из объявления 2005 года:
«Продам ноутбук Toshiba Satellite Pro SP2100 Cel.1600/15.1 TFT(1024×768)/256 DDR/DVD/ video nVidia GeForce 4/F.modem/Lan/TV out/IrDA/ — 559!!/ батарея 2 часа на фильме!»
Круто же!
Звоните. Можно, заливаясь слезами ностальгии, повспоминать, как разблокировать Alcatel.
Актуальная тема. Вот старая акция 2008 года:
1 картридж лазерный — 11 у. е.;
2 картриджа — по 10 у. е.;
3 картриджа — по 9 у. е.;
4 картриджа — по 8 у. е.
Может, сегодня другие акции — узнавайте.
Топ-5 обсуждаемых актуальных объявлений
Наобсуждали, наменяли, напродавали на 2256 страниц «Барахолки».
В ветке предлагается размещать частные объявления о покупке/продаже/обмене инвентаря для игры в настольный теннис.
«Apple — наша работа!» — заявляют авторы ветки.
Говорят, что за 11 лет собрали больше 10 000 компьютеров. То есть по несколько штук в день... Ну ок.
Панели приборов, центральная консоль, кнопки и т. п. Плафоны салона, подсветка номера, повторители поворотов, освещение багажника, бардачка. Передняя и задняя оптика.
Топ-5 просматриваемых объявлений
Немного неожиданно, но факт. Топливные фитинги, быстросъемные топливные соединители, топливные штуцеры, обратки форсунки, фитинги форсунок, обратные клапаны... Вот, оказывается, чем надо торговать. Нет данных, насколько хорошо это продается, но просматривается отлично.
Вслед за топом в обсуждениях продавцы Apple ходят в лидерах и по просмотрам.
Немного уходит в сторону от «лампового „Онлайнера“». Тема защиты своих четвероногих друзей в теплый сезон набирает популярность. Люди ищут таблетки для собак и кошек.
Дом, дача, дефицит бюджета... Выбирайте.
Продавцы обещают, что из Европы и с минимальным износом.
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«Барахолка» — бесконечность объявлений. Собрали несколько занимательных примеров, включая «из прошлого». Но все еще актуальные. Что рекламировали в 2002 году,...
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