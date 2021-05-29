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Умер автор культового квеста Syberia
Источник материала: Onliner
Сценарист и гейм-дизайнер Бенуа Сокаль умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом
Первой игрой Сокаля был квест Amerzone, после чего он принялся делать дебютную часть Syberia — она вышла в 2002 году. Квест получил хорошие отзывы пользователей и критиков, что положило начало серии: в 2004 последовал сиквел, а третья часть появилась лишь в 2017 году.
В нынешнем году ожидается релиз новой части с подзаголовком The World Before.
Помимо Syberia, Бенуа Сокаль работал над играми Paradise, Sinking Island и Nikopol.
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Сценарист и гейм-дизайнер Бенуа Сокаль умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте компании Microids, которая занималась...
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