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Умер автор культового квеста Syberia

29.05.2021 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сценарист и гейм-дизайнер Бенуа Сокаль умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте компании Microids, которая занималась разработкой популярной серии квестов Syberia.

Первой игрой Сокаля был квест Amerzone, после чего он принялся делать дебютную часть Syberia — она вышла в 2002 году. Квест получил хорошие отзывы пользователей и критиков, что положило начало серии: в 2004 последовал сиквел, а третья часть появилась лишь в 2017 году.

В нынешнем году ожидается релиз новой части с подзаголовком The World Before.

Помимо Syberia, Бенуа Сокаль работал над играми Paradise, Sinking Island и Nikopol.

 
 
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Сценарист и гейм-дизайнер Бенуа Сокаль умер в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте компании Microids, которая занималась...
 
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