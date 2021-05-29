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МИД Украины подготовил пакет санкций в отношении властей Беларуси

29.05.2021 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций в отношении властей Беларуси, который передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин 28 мая в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24».

МИД Украины подготовил пакет санкций в отношении властей Беларуси

«С самого начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией международных партнеров, прежде всего ЕС. МИД подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен и результатом соответствующих решений станет именно указ президента», — отметил Енин.

По его словам, речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

«И последним шагом относительно закрытия воздушного пространства над Беларусью, а также запретом транзита через Украину самолетов белорусских компаний (это распространяется абсолютно на все самолеты) — украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусскими властями со ссылкой якобы на какое-то сообщение о заминировании самолета», — заявил Енин.

Заместитель министра иностранных дел официально подтвердил, что никаких сообщений о заминировании самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали. «Соответственно, белорусский режим совершил это именно с целью политической расправы над одним из оппозиционеров», — подчеркнул он.

 
 
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Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций в отношении властей Беларуси, который передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и...
 
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