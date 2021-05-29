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Травкин: Два джентльмена встретились «перетереть по бабкам»

29.05.2021 13:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Травкин: Два джентльмена встретились «перетереть по бабкам»
Николай Травкин
По-летнему тёплым майским вечером в одном из дворцов Сочи встретились два джентльмена, пишет политик в своем Telegram-канале известный российский политик Николай Травкин.

Хозяин дворца держался простецки, как бы подчёркивая в себе выходца из самой гущи народа, такого «своего парня», но за этими внешними проявлениями простоты, чувствовался человек волевой и жёсткий, твёрдо убеждённый в том, что держит весь мир «за яйца».

Гость был несколько суетлив. Бегающие глазки и манеры, выдающие в нём стареющего плейбоя с постоянным желанием угодить, всё безошибочно указывало - будет просить.


Тёплое море, нежно ласкающий бриз — что ещё нужно для приятной неспешной беседы?

Беседа длилась пять с лишним часов. Осудили «всплеск эмоций» западных коллег по совершенно обыденному случаю. Ведь все так делают и ничего. Самолёт президента Боливии приземлили и самого выводили по трапу, как рядового дебошира - никаких возмущений. В Турции заставили самолёт сесть из-за подозрений в перевозке оружия - тоже без скандалов. А тут, ишь ты, возбудились, санкциями обкладывают!

«А как было не принудить к посадке, если пришло письмо из Швейцарии от ХАМАСа, что он заминированный?! Вот оно у меня с собой, прям на хамасском языке и написано», - горячился гость, копаясь в толстой папке с бумагами.

Два джентльмена прекрасно понимали хронологию событий. Они, как и весь мир, знали, что «ХАМАС в Швейцарии» ещё и не начинал писать письмо, а самолёт уже развернули от Литовской границы в Минск. Два джентльмена держали западных коллег, как обычно, за лохов и просто троллили их.


Да и встретились два джентльмена не для «разбора полётов». Они встретились «перетереть по бабкам». Но это уже после чая и не для чужих ушей.

Деньги тишину любят...
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Теги: Минск
 
 
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Хозяин дворца держался простецки, как бы подчёркивая в себе выходца из самой гущи народа.
 
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