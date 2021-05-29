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Журналист Tut.by Любовь Касперович вышла на свободу после суток

29.05.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Срок отбывала в ЦИП на Окрестина

Напомним, Любовь Касперович была задержана 14 мая возле Дома правосудия в Минске, где проходил суд по «делу студентов». Ее осудили по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Процесс шёл по скайпу.

фото Наша Нива
 
Теги: Минск
 
 
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