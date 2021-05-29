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Авиаперевозчики Австрии и Франции оценили запрет полетов через Беларусь

29.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines хочет получить от российских властей длительное разрешение на рейсы в обход Беларуси, сообщили РИА Новости в авиакомпании. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Какие правовые вопросы вызывают запреты на полеты "Белавиа"?

В субботу авиакомпания согласовала с Россией рейс из Вены в Москву и обратно по альтернативному маршруту, минуя воздушное пространство Беларуси. Аналогичное разрешение на полет пришлось получать и накануне.

"Пока мы получаем разрешения на каждый день, например, разрешение на субботний рейс мы получили этой ночью. Но, конечно, в наших интересах было бы иметь разрешение на длительной основе", — уточнила представитель авиакомпании.

Тем временем, разрешения от РФ на воскресный рейс в обход Беларуси в австрийской авиакомпании пока не получали.

Об аналогичной ситуации ранее заявляли и представители французской Air France, перелеты из Парижа в Москву были на уходящей неделе были приостановлены после инцидента с посадкой Ryanair в Минске. В субботу французский авиаперевозчик возобновил рейсы из Парижа в Москву, разрешение от властей РФ было получено.

Последствия закрытого неба

После инцидента с посадкой Ryanair ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний, многие отменили полеты над белорусской территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов. 

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград. Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов.

В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Пока разрешения от России на авиарейсы в обход Беларуси приходится получать каждый день, хотя авиакомпании заинтересованы в постоянном разрешении на перелеты.
 
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