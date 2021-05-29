Тайна черного чемоданчика. Что привезет Лукашенко из Сочи и чем пожертвует?

Очередная встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным опять не прояснила ровным счетом ничего для широкой публики. Да, российский президент перед телекамерами слегка подыграл гостю при обсуждении истории с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Романа Протасевича, но не более того. Дала ли Москва денег и прочих благ для поддержки союзника, вновь пострадавшего от коварного Запада, остается загадкой.





Путин в начале встречи 28 мая в Сочи завел речь о росте товарооборота (эта его дежурная тема в таких случаях) и погоде (тема еще более дежурная). Даже предложил искупаться в море, которое «становится все теплее и теплее» (на самом деле, говорят, не очень).

Вальяжность российского лидера можно понять: над ним не каплет. Это у белорусского друга большие проблемы. Но, возможно, они как раз и сделают друга со сложным характером более восприимчивым к предложениям Москвы.

Месседж Москве: грех не поддержать последнего союзника в трудную минуту

Гость же целенаправленно перевел открытую часть беседы на рельсы осуждения происков тех, кто хочет «подкинуть нам проблем». Здесь показательно это «нам». Минску выгодно максимально втянуть Кремль в скандал вокруг посадки борта ирландской авиакомпании, из-за чего Европа сейчас стоит на ушах, неожиданно резво устроила Минску авиаблокаду и грозится секторальными экономическими санкциями.

Лукашенко всячески пытается представить эти события частью гибридной войны Запада против Союзного государства. Выступая в парламенте 26 мая, вождь белорусского политического режима подчеркнул, что «это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда».

Подтекст таких месседжей легко читается: Москве лучше бы не давить на последнего союзника, принимающего на себя первый удар геополитических противников, а напротив, всячески его поддерживать, иначе худо будет самой России.

Путин перед телекамерами в Сочи подхватил животрепещущую для гостя тему, напомнив, что на Западе «самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета — и ничего, тишина».

Но добился ли Лукашенко по итогам большего, нежели этот ничего не стоящий Путину жест пиар-поддержки? Насколько впечатлили российского визави те бумаги из черного дипломата, которые захватил на переговоры Лукашенко и в которых, как можно было понять из его реплик, содержатся некие разоблачительные сведения о тех, кто жаждет «подкинуть нам проблем»?

Насколько расщедрится Кремль?

Перед отлетом в Сочи белорусский вождь, в частности, сообщил на встрече с главами делегаций государств — участников заседания премьер-министров правительств СНГ в Минске, что рассчитывает договориться с российским президентом о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Но насколько Москва откроет сейчас свое небо для белорусских гражданских самолетов, пока по-прежнему не ясно.

Во всяком случае, российский премьер Михаил Мишустин, общаясь 27 мая в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко, был в этом вопросе довольно сдержанным. Мол, мы «расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности», но пока пандемия не очень-то позволяет.

Лукашенко на встрече с Путиным упомянул о свежих случаях, когда Россия отказалась принимать авиарейсы из Европы в облет Беларуси: «Я смотрю, москвичи, Москва отказывает: летите вокруг Беларуси — не принимают самолеты в Москве. Сразу [в Европе] почувствовали».

Но после пары таких прецедентов, объясненных техническими причинами, Москва стала принимать такие рейсы. Так что если у Минска были надежды на своего рода воздушные контрсанкции при помощи России, то эти надежды не оправдываются.

Также Лукашенко заявлял, выступая в парламенте 26 мая, что собирается обсудить в Сочи проблему поставок российской нефти в Беларусь (которые в мае заметно сократились): «Они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку».

Речь идет об американских санкциях в отношении предприятий белорусского нефетехима. Однако эти меры вступают в силу только с 3 июня, а поставки уже урезаны. Ряд обозревателей в связи с этим задавались вопросом: а не воспользовалась ли Москва предлогом для легкого шантажа белорусского партнера?

По итогам вчерашних переговоров в Сочи ответа на вопрос о дальнейшей загрузке белорусских НПЗ пока нет. Также не ясна даже перспектива получения последнего транша в 500 млн долларов из российского межгосударственного кредита, который Путин пообещал (тоже, кстати, в Сочи) еще в сентябре прошлого года. Некоторые аналитики связывают задержку с желанием Москвы, скажем так, простимулировать конституционную реформу в Беларуси.

Тем более под вопросом остается возможность новых российских займов. А деньги для перекредитования по внешнему долгу (да и просто для подпитки дефицитного бюджета) белорусским властям нужны сейчас как никогда.

Белорусскому вождю остается выбирать из плохих вариантов

Поведение Москвы в последние месяцы наводит на мысль, что ей выгодно держать белорусского партнера на полуголодном пайке, делая его таким образом все более сговорчивым.

При этом Кремлю особо торопиться некуда. Это в 2019 году он давил с дорожными картами интеграции, потому что, как считает ряд аналитиков, Путин был не прочь решить для себя проблему нахождения у власти после 2024 года через объединение с Беларусью.

Но теперь проблема-2024 снята через обнуление президентских сроков и гнать лошадей в белорусском вопросе, пожалуй, нет нужды. Лукашенко с точки зрения Кремля все прекрасно делает сам: каждым новым шагом углубляет свою изоляцию и тем самым создает предпосылки для еще более плотной привязки Беларуси к России.

Впрочем, и дорожные карты интеграции никуда не делись . Им просто сделали ребрендинг, назвав союзными программами . Но от этого иные предложения российской стороны не стали для белорусского руководства менее дискомфортными. Минск хотел бы получить от этого торга материальные выгоды, однако при этом не особо влезть в кабалу. Что становится все более нереальной задачей.

В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Лукашенко выбить у Путина поддержку под историю с самолетом Ryanair. Рискнем предположить, что помощь не окажется очень уж щедрой. Да, российскому руководству ни к чему обвал белорусской экономики, но и особо баловать попавшего в переплет союзника нет резона: пусть осознает, что лучше быть покладистее.

И отсюда второй вопрос: чем пожертвует белорусский вождь ради новой дозы поддержки? У него не ахти какой большой выбор.

Условия Москвы завязаны на чувствительные вопросы белорусского суверенитета и, вероятно, на не менее чувствительные для человека, правящего Беларусью с 1994 года, вопросы переформатирования политической системы, транзита власти .

Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов.