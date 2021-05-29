ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посольство США в годовщину ареста Тихановского призвало его освободить

29.05.2021 14:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Посольство США в Беларуси в годовщину задержания блогера Сергея Тихановского выступило с призывом к его освобождению.

Посольство США в годовщину ареста Тихановского призвало его освободить

«Ровно год назад режим Лукашенко арестовал оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Популярность его блога была расценена режимом Лукашенко как угроза и послужила мотивом его ареста в минувшем году. Мы призываем освободить Тихановского, вернуть любящего мужа и отца двоих детей домой», — говорится в сообщении американской дипмиссии в «Фейсбуке».

Видеоблогер Сергей Тихановский, автор youtube-канала «Страна для жизни» хотел баллотироваться в президенты Беларуси на выборах 2020 года, но его инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал. Тогда свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.

Блогер был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены. Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение материалов, разжигающих социальную рознь, угрозы в адрес главы Центризбиркома и нарушение общественного порядка с применением насилия против представителей власти.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Беларуси в годовщину задержания блогера Сергея Тихановского выступило с призывом к его освобождению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Травкин: Два джентльмена встретились «перетереть по бабкам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by