Посольство США в годовщину ареста Тихановского призвало его освободить

Посольство США в Беларуси в годовщину задержания блогера Сергея Тихановского выступило с призывом к его освобождению.





«Ровно год назад режим Лукашенко арестовал оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Популярность его блога была расценена режимом Лукашенко как угроза и послужила мотивом его ареста в минувшем году. Мы призываем освободить Тихановского, вернуть любящего мужа и отца двоих детей домой», — говорится в сообщении американской дипмиссии в «Фейсбуке».

Видеоблогер Сергей Тихановский, автор youtube-канала «Страна для жизни» хотел баллотироваться в президенты Беларуси на выборах 2020 года, но его инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал. Тогда свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская.