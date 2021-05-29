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«Что значит "не хватает рабочих рук"? Это означает, что никто из вольных людей за эту зарплату, которую они предлагают, ехать туда не хочет», - поясняет она.

«Во-первых, производительность не та. Понятно, что люди из-под палки работают гораздо хуже. Во-вторых, чтобы заключенных содержать, нужна инфраструктура, нужны охранники. Нам кажется, что это дешево, что мы сэкономили, но на самом деле они очень дорого стране обходятся».

«К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности», - заявил Чуйченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия начинает рывок в ГУЛАГ: Ускорение экономики доверят заключенным РЖД уже в июне получат первую «партию» из 600 человек для проекта по расширению БАМа.

Предложение директора ФСИНо привлечении заключенных на стройки вместо трудовых мигрантов в кратчайшие сроки получило одобрение в правительстве, за которым последовали первые заказы от государственных компаний.По данным «Коммерсанта», РЖД уже в июне получат первую «партию» из 600 человек для проекта по расширению БАМа, который изначально строился силами заключенных в 1930х. Тогда через БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД, прошло порядка 2 миллионов человек.Практика привлечения осужденных к строительству «работала в Советском Союзе», и она «имеет место на свое существование», заявил в четверг вице-премьерВ пятницу замглавы Минстроясообщил, что в первую очередь труд заключенных планируют использовать на больших инфраструктурных проектах.Комплексный план развития инфраструктуры, - это ключевой и к тому же один из самых дорогих из 13 национальных проектов Кремля. В бюджете на 2021-23 гг на него заложено 1,6 триллиона рублей. Дороже обойдется только нацпроект «Здравоохранение» - 2,36 трлн рублей за три года.Президент Россиив марте поручил распечатать ФНБ под инфраструктурные стройки, а спустя два месяца правительство выбрало шесть проектов за 895 млрд рублей. Среди них расширение БАМа и Транссиба, модернизация Центрального транспортного узла РЖД, скоростная «Москва-Казань», а также стройки коммунальной инфраструктуры в регионах.Еще 2 триллиона рублей правительство планирует выделить губернаторам на местные строительные проекты.Хотя Калашников, предлагая свою идею, настаивал, что проект ФСИН - «это не ГУЛАГ», российские госСМИ начали готовить население к реабилитации идеи трудовых лагерей.«Для сотен тысяч простых людей» сталинский ГУЛАГ стал «социальным лифтом» и «путевкой в жизнь», говорится в статье, опубликованной 23 мая агенством РИА Новости.При этом в системе НКВД существовали и «лагеря образцового содержания», где была «более-менее нормальная жизнь по сравнению с тяжелейшими условиями, в которых выживала тогдашняя беднота», пишет автор, колумнистка РИАКак ни называй систему, но эффективность проектов, которые требуют привлечения труда осужденных или очень дешевой рабочей силы, сомнительна, считает экономист, приглашенный преподаватель РЭШДешевизна труда заключенных - кажущаяся, считает Михайлова:В конце марта министр юстиции Россиизаявил о намерении ведомства значительно сократить число заключенных в колониях - с нынешних 480 тысяч до 250-300 тысяч человек к 2030 году. Предполагается, что добиться настолько внушительного сокращения - почти в два раза - удастся за счет перевода значительной части осужденных в исправительные центры.По словам министра, сейчас около 188 тысяч заключенных имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах.