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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ФРС утопила в долларах главный денежный рынок мира Американский рынок репо захлебывается в избытке долларов.

Американский рынок репо, где банки могут «прапарковать» свободный кэш или получить долларовый кредит под залог ценных бумаг, захлебывается в избытке долларов, которого статистика еще не видела.Увеличив баланс на 3 триллиона долларов за последний год, ФРС продолжает выкупать с рынка американские гособлигации и закачивать в систему по 120 млрд долларов ежемесячно.В результате «кэша» в системе становится все больше, а доступных залогов - в виде госбумаг - меньше. Это вынуждает банки де-факто сдавать доллары обратно в ФРС.Объем операций обратного репо, в рамках которых участники рынка паркуют в центробанке ликвидность овернайт, забирая с ее баланса treasuries, устойчиво и стремительно растет на протяжении двух месяцев.Еще в середине марта спрос на такие сделки был нулевым. К концу апреля он добрался до планки 200 млрд долларов, 20 мая - превысил 300 млрд, а в четверг, 27 мая, достиг 485,33 млрд долларов - абсолютного рекорда, следует из данных ФРБ Нью-Йорка.Ликвидности в системе стало столько, что она превратилась в «горячую картошку, которую никто не хочет держать», отмечает стратег NordeaНа рынке возникла парадоксальная ситуация: ФРС «печатает» доллары и выкупает государственные бонды, а банки возвращают эти доллары, чтобы забрать с ее баланса ставшими дефицитными госбумаги.Операции ФРС стали «губкой, впитывающей доллары», которые уже не в состоянии переварить традиционный рынок репо, где ставки падают до отрицательных значений, отмечает вице-президент Curvature Securities. Полтора года назад ситуация была обратной: осенью 2019-го на рынке репо возник дефицит долларов, а ставки на кредиты овернайт подскакивали до 7-10%. Это вынудило Федрезерв снова запустить накачку ликвидностью - сначала через операции репо с банками, а затем - с марта 2020-го - через прямую скупку активов.На операции ФРС накладываются и действия американского Минфина, указывает Ларсен: правительство США активно расходует деньги, в том числе на прямые выплаты населению.С 1 апреля по 26 мая счет Казначейства США в ФРС похудел на 267 млрд долларов, и этот процесс продолжится: на конец квартала (31 июля) Минфин планирует иметь 450 млрд долларов против 778 млрд сейчас.Доллары из бюджета поступают в банковскую систему, увеличивая избыток ликвидности. Этот процесс, впрочем, близок к своему пику, предупреждает Ларсен.В третьем квартале Минфин США снова планирует переключиться к накоплению средств (+300 млрд долларов), в то время как ФРС, вероятно, в сентябре объявит о планах свернуть количественное смягчение на фоне резкого ускорения инфляции, считает эксперт.Сам американский центробанк, впрочем, пока не спешит пугать рынки остановкой «печатного станка», благодаря которому капитализация фондовых бирж мира за год удвоилась и превысила размер глобального ВВП.К концу 2022 года баланс ФРС может вырасти до 9 триллионов долларов, заявил в начале недели ФРБ Нью-Йорка. Это означает приток еще на 1,6 трлн долларов в ближайшие 18 месяцев.