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Мэр Риги вывесил БЧБ-флаги над зданием Рижской городской думы - акция солидарности с Беларусью

29.05.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Риги вновь появились бело-красно-белые флаги. На этот раз мэр города Мартиньш Стакис вывесил их на здании Рижской городской думы.


БЧБ-флаги на здании городской думы в Риге / twitter.com/MStakis

В своём твиттер-аккаунте Стакис опубликовал фото флагов с хэштегом #StandWithBelarus. Кроме того, написал предложение посетить 7 мест в Риге, где есть важные для белорусов символы.
 
 
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В центре Риги вновь появились бело-красно-белые флаги. На этот раз мэр города Мартиньш Стакис вывесил их на здании Рижской городской думы.
 
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