Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок

Существует ли "псевдо ПП"? Какие есть лайфхаки, чтобы изменить свой рацион (и нужно ли записывать все, что съел)? Руководство для тех, кто хочет перейти на правильное питание (и пытается понять, что это такое) ― обсуждаем с нутрициологом, фитнес-экспертом, телеведущей и специалистом по ЛФК Ариной Скоромной.

02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)

05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом

06:30 "Маркировки "эко" и "фитнес" могут ставить все, кому не лень"

12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни

14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)

18:18 Стоит ли пить витамины

20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание

21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание

22:33 Сколько еды нужно есть?

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