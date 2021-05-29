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"Правда тела". Как начать питаться правильно и избежать ошибок
29.05.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
02:40 С чего начать переход на правильное питание (и есть ли универсальные правила)
05:20 Почему не стоит покупать продукты со слишком длинным составом
06:30 "Маркировки "эко" и "фитнес" могут ставить все, кому не лень"
12:00 Влияет ли правильное питание на продолжительность жизни
14:50 Чит-мил и чит-дей: нужны ли такие “загрузки” (или это стресс для организма)
18:18 Стоит ли пить витамины
20:13 Главные ошибки при переходе на правильное питание
21:05 Советы: что делать, чтобы изменить питание
22:33 Сколько еды нужно есть?
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