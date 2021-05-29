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Главная премьера к юбилею Тракторного завода. МТЗ представляет свой беспилотник
Источник материала: Onliner
Минскому тракторному заводу 75 лет. Сегодня на «Чижовка-Арене» проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения флагмана отечественного тракторостроения. Представлена большая экспозиция ретротракторов, современных моделей. Конечно, есть и новинки, среди которых особое место занимает первый отечественный полностью беспилотный сельскохозяйственный трактор.
По сути, это научно-фантастическое предсказание, которое сбылось. Помните знаменитый советский фильм «Дело было в Пенькове» с Вячеславом Штирлицем Тихоновым в главной роли? Впервые показали этот фильм в 1958 году, 63 года назад.
— Ну расскажите, как это будет без горючего, без тракториста, а?
— Представь себе. Вон там идет трактор. А в нем никого нет. Только он будет совсем не похож на твой.
А дальше на пару минут романтическая музыка с видом полей, Тихоновым и главной героиней крупным планом.
С цветом и формой советские кинематографисты почти угадали. В кабине действительно никого нет, как, впрочем, и самой кабины.
На месте кабины — крышка с антенной, под которой располагаются «мозги» трактора — аппаратура связи и управления. На крыше два оранжевых проблесковых маяка.
Конечно, эта машина не первый беспилотный трактор в мире. Подобные разработки есть у всех ведущих мировых фирм, но на постсоветском пространстве это диковинка. Известно, что трактор дизель-электрический.
Других технических подробностей пока нет. Вероятно, они будут озвучены на официальной презентации и первом публичном показе, которые намечены на 15:30 у «Чижовка-Арены».
дизельный двигатель 18 л. с., механическая трансмиссия, скорость до 35 км/ч, радиус поворота: 320 см, навесное оборудование
бензиновый двигатель 13 л. с., механическая трансмиссия, скорость до 17.72 км/ч, радиус поворота: 250 см, навесное оборудование
дизельный двигатель 65 л. с., скорость до 45 км/ч, навесное оборудование, ширина скашивания: 210 см
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Минскому тракторному заводу 75 лет. Сегодня на «Чижовка-Арене» проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения флагмана отечественного...
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