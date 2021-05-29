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На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
Источник материала: Onliner
Фотограф Onliner стал очевидцем необычной ситуации на парковке «Чижовка-Арены». Старенький микроавтобус Volkswagen рьяно защищала чайка, нападая на людей, которые приближались к машине.
Оказалось, что за машиной прячутся два птенца и таким образом мама-чайка защищала детей. Птенцы еще совсем маленькие — даже подняться на бордюр стало для них большой проблемой.
Чайка вела себя очень агрессивно, не давая подойти к птенцам, чтобы перенести их в более безопасное место.
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Фотограф Onliner стал очевидцем необычной ситуации на парковке «Чижовка-Арены». Старенький микроавтобус Volkswagen рьяно защищала чайка, нападая на людей, которые...
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