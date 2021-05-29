ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)

29.05.2021 15:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Фотограф Onliner стал очевидцем необычной ситуации на парковке «Чижовка-Арены». Старенький микроавтобус Volkswagen рьяно защищала чайка, нападая на людей, которые приближались к машине. 

Оказалось, что за машиной прячутся два птенца и таким образом мама-чайка защищала детей. Птенцы еще совсем маленькие — даже подняться на бордюр стало для них большой проблемой.

Чайка вела себя очень агрессивно, не давая подойти к птенцам, чтобы перенести их в более безопасное место.

На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)
Кормушка электрическая Petoneer Nutri Feeder 179657
кормушка электрическая, 3.7 л, для кошек/для собак, пластик, белый
319 р.
1 предложение
Кормушка электрическая Ferplast Cometa
кормушка электрическая, 0.4 л, для кошек/для собак, пластик, белый/оранжевый
67,51 р.
1 предложение
Поилка Petoneer Fresco Mini Plus 211021
поилка, 1.9 л, для кошек/для собак, пластик, белый
179 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Миски, поилки, кормушки для животных в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф Onliner стал очевидцем необычной ситуации на парковке «Чижовка-Арены». Старенький микроавтобус Volkswagen рьяно защищала чайка, нападая на людей, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надвор'е на 30 траўня: кароткачасовыя дажджы і навальніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by