На парковке «Чижовка-Арены» заметили необычного охранника (видео)

Источник материала: Onliner Фотограф Onliner стал очевидцем необычной ситуации на парковке «Чижовка-Арены». Старенький микроавтобус Volkswagen рьяно защищала чайка, нападая на людей, которые приближались к машине.

Оказалось, что за машиной прячутся два птенца и таким образом мама-чайка защищала детей. Птенцы еще совсем маленькие — даже подняться на бордюр стало для них большой проблемой.

Чайка вела себя очень агрессивно, не давая подойти к птенцам, чтобы перенести их в более безопасное место.



























