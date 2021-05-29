«Майские жуки в этом году не прилетели потому, что всё забито жуком-невывожуком». Твиты недели

Источник материала: UDF

Спросил у яндекса погоду на завтра. Отвечает «в Минске от 7 до 19 градусов. Возможны осадки.»

Спасибо, Алиса. Я понял, что конкретика этой стране уже не грозит. Добивай: «Может снег. Или нет. Могут границу перенести. Или часовой пояс сдвинуть. Или зубры уйдут в Польшу. Облачно.»