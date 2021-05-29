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«Майские жуки в этом году не прилетели потому, что всё забито жуком-невывожуком». Твиты недели

29.05.2021 15:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Майские жуки в этом году не прилетели потому, что всё забито жуком-невывожуком». Твиты недели
Цитата и коллаж: twitter.com/mal_mars
Как шутили белорусы о новостях уходящей недели?





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