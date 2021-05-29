Класковский: «Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов»

Источник материала: Салiдарнасць

Дала ли Москва денег и прочих благ для поддержки союзника, вновь пострадавшего от коварного Запада? И чем пожертвует белорусский вождь ради новой дозы поддержки?

— Очередная встреча Лукашенко с Путиным опять не прояснила ровным счетом ничего для широкой публики, — отмечает политический обозреватель Александр Класковский.

Да, российский президент перед телекамерами слегка подыграл гостю при обсуждении истории с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича, но не более того. Дала ли Москва денег и прочих благ для поддержки союзника, вновь пострадавшего от коварного Запада, остается загадкой.

Поведение Москвы в последние месяцы наводит на мысль, что ей выгодно держать белорусского партнера на полуголодном пайке, делая его таким образом все более сговорчивым.

При этом Кремлю особо торопиться некуда. Это в 2019 году он давил с дорожными картами интеграции, потому что, как считает ряд аналитиков, Путин был не прочь решить для себя проблему нахождения у власти после 2024 года через объединение с Беларусью.

Но теперь проблема-2024 снята через обнуление президентских сроков, и резона гнать лошадей в белорусском вопросе, пожалуй, нет. Лукашенко с точки зрения Кремля все прекрасно делает сам: каждым новым шагом углубляет свою изоляцию и тем самым создает предпосылки для еще более плотной привязки Беларуси к России.

Впрочем, и дорожные карты интеграции никуда не делись. Им просто сделали ребрендинг, назвав союзными программами. Но от этого иные предложения российской стороны не стали для белорусского руководства менее дискомфортными. Минск хотел бы получить от этого торга материальные выгоды, однако при этом не особо влезть в кабалу. Что становится все более нереальной задачей.

В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Лукашенко выбить у Путина поддержку под историю с самолетом Ryanair. Рискнем предположить, что помощь не окажется очень уж щедрой.

Да, российскому руководству ни к чему обвал белорусской экономики, но и особо баловать попавшего в переплет союзника нет резона: пусть осознает, что лучше быть покладистее.

И отсюда второй вопрос: чем пожертвует белорусский вождь ради новой дозы поддержки? У него не ахти какой большой выбор.

Условия Москвы завязаны на чувствительные вопросы белорусского суверенитета и, вероятно, на не менее чувствительные для человека, правящего Беларусью с 1994 года, вопросы переформатирования политической системы, транзита власти.

Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов.