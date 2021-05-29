ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В жировках появится новая строка. Поясняем, что такое управление общим имуществом совместного домовладения

29.05.2021 15:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения» как оформить отношения

В жировках появится новая строка. Поясняем, что такое управление общим имуществом совместного домовладения
В жировках появится новая строка. Поясняем, что такое управление общим имуществом совместного домовладения
В редакцию агентства «Минск-Новости» обратилась читательница. «Недавно услышала, что в счетах за коммунальные услуги появится новая графа «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения», — сказала Надежда Станиславовна. — Поясните, а кто им будет управлять, как оформить эти отношения и в какую сумму обойдется нововведение?»

Дмитрий ДубовецРазъяснить ситуацию согласился директор КУП «ЖКХ Первомайского района» Дмитрий Дубовец, ответивший на вопросы издания «Минск-Новости».

Как можно управлять совместным домовладением?

Сегодня в Республике Беларусь возможны три варианта. Участники совместного домовладения, включающего не больше 10 квартир, могут заключить между собой договор совместного управления. Второй способ — это создание юридического лица — товарищества собственников или ЖСПК. Если два этих варианта жителей не устраивают, управление общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом, которое назначает администрация района. Фактически, это определение можно отнести к почти всему старому многоэтажному жилому фонду страны, то есть домам, обслуживанием которых занимается ЖЭУ.

Для чего это нужно?

С возникновением совместного домовладения появляется необходимость управлять им. Ведь помимо прав на жилые помещения у собственников квартир существуют и обязанности по эксплуатации и содержанию общего имущества: подъездов, крыш, подвалов, внутридомового оборудования, общедомовых приборов учета и других объектов. И здесь Жилищный кодекс предлагает гражданам право выбора: либо создать организацию собственников (ТС, ЖСПК) и самостоятельно управлять общим имуществом, либо воспользоваться услугами внешнего управляющего — уполномоченного лица.

Уполномоченное лицо — это кто?

Уполномоченное лицо — это государственный заказчик в сфере ЖКХ, управляющая организация, обеспечивающая в первую очередь права потребителей услуг ЖКХ на основании договора, в котором определены права и обязанности сторон по надлежащей эксплуатации общего имущества дома, а также прописана иная деятельность, вплоть до представления интересов собственников жилья в суде. В обязанности уполномоченного лица входят проведение конкурсов по выбору тех, кто оказывает жилищно-коммунальные услуги, контроль за качеством их оказания, а также решение претензионных вопросов и рассмотрение обращений граждан, связанных с их желанием улучшить комфортность проживания.

— Всю необходимую информацию об уполномоченном лице жители нашего района могут найти на официальном сайте КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска», — уточняет Д. Дубовец. — Кроме того, сведения о месте нахождения и режиме работы уполномоченного лица, его руководителе, об ответственных за заключение договоров, устранение недостатков жилищно-коммунальных услуг, а также о режиме их работы и времени приема граждан размещены на информационных стендах ЖЭУ и официальных интернет-порталах организаций ЖКХ.

Что это дает гражданам?

Потребителю не нужно заключать несколько договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг, а лишь один — с уполномоченным лицом. Исключение составляют услуги газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, которые оплачиваются по показаниям индивидуальных приборов учета. Для каждой из них у потребителя будут индивидуальные договоры.

Что касается улучшения условий проживания, то, допустим, у собственников квартир есть желание сделать добротный, а не минимальный ремонт подъезда, который, как правило, предлагают гражданам. Или жители хотят утеплить свой дом. Решением этих вопросов — организацией собрания, согласованием проектов, документов, поиском подрядчика и приемкой выполненных работ — будет заниматься уполномоченное лицо.

Где и как нужно заключать договор по управлению общим имуществом совместного домовладения?

Утвержденный типовой договор заключается со всеми получающими услугу управления общим имуществом. Нет необходимости дополнительно что-то подписывать и заверять печатью, достаточно выполнить указанные в нем условия, например, принять и оплатить услугу. Фактически договор будет считаться заключенным с 1 июня. Если же собственнику нужен бумажный экземпляр, то его можно получить в РСЦ и по месту нахождения уполномоченного лица.

Это нужно делать всем?

Ничего не меняется для товариществ собственников, поскольку ТС определились с управлением уже тогда, когда приняли решение о создании юридического лица. Права и взаимоотношения участников ТС (организации застройщиков) зафиксированы уставом, в котором прописаны обязанности ТС и ЖСПК по управлению общим имуществом, а полномочия на выбор исполнителей ЖКУ, на единообразие проведения эксплуатации общего имущества делегированы органам правления и его председателю. Расходы по управлению общим имуществом покрываются за счет членских и целевых взносов.

Можно ли отказаться от заключения договора?

Отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу управления общим имуществом. Здесь работает тот же принцип, как и в случае с предоставлением основных жилищно-коммунальных услуг, — отказаться нельзя.

Цена вопроса

— Несмотря на то что в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая строка, общая сумма не изменится, — поясняет Д. Дубовец. — Потребители и раньше платили за управление общим имуществом, просто это было включено в тарифы сразу нескольких услуг: техническое обслуживание дома и лифта, вывоз твердых коммунальных отходов, санитарное содержание вспомогательных помещений. После вычленения услуги управления общим имуществом в отдельную строку стоимость перечисленных четырех станет ниже. Например, тариф за техническое обслуживание дома будет снижен с 0,1322 до 0,1238 рубля за квадратный метр, техническое обслуживание лифта подешевеет с 1,5 до 1,43 рубля, за санитарное содержание вспомогательных помещений минчане заплатят 85 копеек с проживающего вместо прежних 88.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения» как оформить отношения
 
Новости дня
Новости разные
 
На затрыманага ля Цнянкі раварыста завялі крымінальную справу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by