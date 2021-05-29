В жировках появится новая строка. Поясняем, что такое управление общим имуществом совместного домовладения

В редакцию агентства «Минск-Новости» обратилась читательница. «Недавно услышала, что в счетах за коммунальные услуги появится новая графа «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения», — сказала Надежда Станиславовна. — Поясните, а кто им будет управлять, как оформить эти отношения и в какую сумму обойдется нововведение?»





«Минск-Новости». Дмитрий ДубовецРазъяснить ситуацию согласился директор КУП «ЖКХ Первомайского района» Дмитрий Дубовец, ответивший на вопросы издания





Как можно управлять совместным домовладением?

Сегодня в Республике Беларусь возможны три варианта. Участники совместного домовладения, включающего не больше 10 квартир, могут заключить между собой договор совместного управления. Второй способ — это создание юридического лица — товарищества собственников или ЖСПК. Если два этих варианта жителей не устраивают, управление общим имуществом осуществляется уполномоченным лицом, которое назначает администрация района. Фактически, это определение можно отнести к почти всему старому многоэтажному жилому фонду страны, то есть домам, обслуживанием которых занимается ЖЭУ.

Для чего это нужно?

С возникновением совместного домовладения появляется необходимость управлять им. Ведь помимо прав на жилые помещения у собственников квартир существуют и обязанности по эксплуатации и содержанию общего имущества: подъездов, крыш, подвалов, внутридомового оборудования, общедомовых приборов учета и других объектов. И здесь Жилищный кодекс предлагает гражданам право выбора: либо создать организацию собственников (ТС, ЖСПК) и самостоятельно управлять общим имуществом, либо воспользоваться услугами внешнего управляющего — уполномоченного лица.





Уполномоченное лицо — это кто?

Уполномоченное лицо — это государственный заказчик в сфере ЖКХ, управляющая организация, обеспечивающая в первую очередь права потребителей услуг ЖКХ на основании договора, в котором определены права и обязанности сторон по надлежащей эксплуатации общего имущества дома, а также прописана иная деятельность, вплоть до представления интересов собственников жилья в суде. В обязанности уполномоченного лица входят проведение конкурсов по выбору тех, кто оказывает жилищно-коммунальные услуги, контроль за качеством их оказания, а также решение претензионных вопросов и рассмотрение обращений граждан, связанных с их желанием улучшить комфортность проживания.





— Всю необходимую информацию об уполномоченном лице жители нашего района могут найти на официальном сайте КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска», — уточняет Д. Дубовец. — Кроме того, сведения о месте нахождения и режиме работы уполномоченного лица, его руководителе, об ответственных за заключение договоров, устранение недостатков жилищно-коммунальных услуг, а также о режиме их работы и времени приема граждан размещены на информационных стендах ЖЭУ и официальных интернет-порталах организаций ЖКХ.

Что это дает гражданам?

Потребителю не нужно заключать несколько договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг, а лишь один — с уполномоченным лицом. Исключение составляют услуги газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения, которые оплачиваются по показаниям индивидуальных приборов учета. Для каждой из них у потребителя будут индивидуальные договоры.





Что касается улучшения условий проживания, то, допустим, у собственников квартир есть желание сделать добротный, а не минимальный ремонт подъезда, который, как правило, предлагают гражданам. Или жители хотят утеплить свой дом. Решением этих вопросов — организацией собрания, согласованием проектов, документов, поиском подрядчика и приемкой выполненных работ — будет заниматься уполномоченное лицо.





Где и как нужно заключать договор по управлению общим имуществом совместного домовладения?

Утвержденный типовой договор заключается со всеми получающими услугу управления общим имуществом. Нет необходимости дополнительно что-то подписывать и заверять печатью, достаточно выполнить указанные в нем условия, например, принять и оплатить услугу. Фактически договор будет считаться заключенным с 1 июня. Если же собственнику нужен бумажный экземпляр, то его можно получить в РСЦ и по месту нахождения уполномоченного лица.

Это нужно делать всем?

Ничего не меняется для товариществ собственников, поскольку ТС определились с управлением уже тогда, когда приняли решение о создании юридического лица. Права и взаимоотношения участников ТС (организации застройщиков) зафиксированы уставом, в котором прописаны обязанности ТС и ЖСПК по управлению общим имуществом, а полномочия на выбор исполнителей ЖКУ, на единообразие проведения эксплуатации общего имущества делегированы органам правления и его председателю. Расходы по управлению общим имуществом покрываются за счет членских и целевых взносов.

Можно ли отказаться от заключения договора?

Отсутствие договора с потребителем или отказ потребителя заключить подобный договор не освобождает его от платы за услугу управления общим имуществом. Здесь работает тот же принцип, как и в случае с предоставлением основных жилищно-коммунальных услуг, — отказаться нельзя.





Цена вопроса

— Несмотря на то что в извещениях на оплату жилищно-коммунальных услуг появится новая строка, общая сумма не изменится, — поясняет Д. Дубовец. — Потребители и раньше платили за управление общим имуществом, просто это было включено в тарифы сразу нескольких услуг: техническое обслуживание дома и лифта, вывоз твердых коммунальных отходов, санитарное содержание вспомогательных помещений. После вычленения услуги управления общим имуществом в отдельную строку стоимость перечисленных четырех станет ниже. Например, тариф за техническое обслуживание дома будет снижен с 0,1322 до 0,1238 рубля за квадратный метр, техническое обслуживание лифта подешевеет с 1,5 до 1,43 рубля, за санитарное содержание вспомогательных помещений минчане заплатят 85 копеек с проживающего вместо прежних 88.



