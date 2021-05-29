|
Путин с Лукашенко совершили «рабочее купание». В сети смеются
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Шел второй день визита Лукашенко в Сочи, а информации о нем практически нет. «Может, утонули оба?» — иронизирует комментаторы, вспоминая, что накануне Путин предложил белорусскому коллеге искупнуться.
5 часов 15 минут длилась пятничная встреча двух руководителей. Аналитики гадали: что увезет белорусский диктатор и с чем приехал?
— В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Лукашенко выбить у Путина поддержку под историю с самолетом Ryanair. Рискнем предположить, что помощь не окажется очень уж щедрой, —
Впрочем, несмотря на длительное общение, никаких заявлений по итогам сделано не было. Пресс-службы лидеров молчали. Из последнего — лишь вчерашняя новость, что Путин пригласил Лукашенко искупаться, а тот пообещал показать российскому президенту документы, связанные с экстренной посадкой самолёта Ryanair. В подтверждение близкий к пресс-службе Лукашенко Телеграм-канал Пул Первого даже поставил фотку того самого портфеля документов по инциденту.
Все это развеселило интернет-пользователей.
Некоторые отметили, что на фото «последний дипломат Беларуси».
«Эта песня хороша, начинаем сначала... А как же про Ника и Майка рассказать?» — иронизируют комментаторы на
«Поэтому и российские самолёты стали облетать Беларусь?»
Многие искренне удивлялись отсутствием новостей:
«Нет никакой инфы об итогах. Может, утонули оба?»
Радость комментаторов все же была прервана сообщением все того же Телеграм-канала Пул Первого. В частности, отмечалось что Лукашенко и Путин провели день в неформальной обстановке. Этот процесс российские коллеги охарактеризовали, как «рабочее купание».
Более того, выяснилось, что Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение.
Удастся ли в этот раз вынырнуть Лукашенко, покажет время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шел второй день визита Лукашенко в Сочи, а информации о нем практически нет. «Может, утонули оба?» — иронизирует комментаторы, вспоминая, что накануне Путин...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)