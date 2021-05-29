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Путин с Лукашенко совершили «рабочее купание». В сети смеются

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Шел второй день визита Лукашенко в Сочи, а информации о нем практически нет. «Может, утонули оба?» — иронизирует комментаторы, вспоминая, что накануне Путин предложил белорусскому коллеге искупнуться.

5 часов 15 минут длилась пятничная встреча двух руководителей. Аналитики гадали: что увезет белорусский диктатор и с чем приехал?

— В ближайшее время мы узнаем, удалось ли Лукашенко выбить у Путина поддержку под историю с самолетом Ryanair. Рискнем предположить, что помощь не окажется очень уж щедрой, — отмечал Александр Класковский. — Да, российскому руководству ни к чему обвал белорусской экономики, но и особо баловать попавшего в переплет союзника нет резона: пусть осознает, что лучше быть покладистее. И отсюда второй вопрос: чем пожертвует белорусский вождь ради новой дозы поддержки? У него не ахти какой большой выбор. Лукашенко оказался в ситуации, когда нужно выбирать только из плохих вариантов.  

Впрочем, несмотря на длительное общение, никаких заявлений по итогам сделано не было. Пресс-службы лидеров молчали. Из последнего — лишь вчерашняя новость, что Путин пригласил Лукашенко искупаться, а тот пообещал показать российскому президенту документы, связанные с экстренной посадкой самолёта Ryanair. В подтверждение близкий к пресс-службе Лукашенко Телеграм-канал Пул Первого даже поставил фотку того самого портфеля документов по инциденту.

Путин с Лукашенко совершили «рабочее купание». В сети смеются

Все это развеселило интернет-пользователей.

Некоторые отметили, что на фото «последний дипломат Беларуси».

«Эта песня хороша, начинаем сначала... А как же про Ника и Майка рассказать?» — иронизируют комментаторы на Радыё Свабода.

«Поэтому и российские самолёты стали облетать Беларусь?»

Многие искренне удивлялись отсутствием новостей:

«Нет никакой инфы об итогах. Может, утонули оба?»

Радость комментаторов все же была прервана сообщением все того же Телеграм-канала Пул Первого. В частности, отмечалось что Лукашенко и Путин провели день в неформальной обстановке. Этот процесс российские коллеги охарактеризовали, как «рабочее купание».

Более того, выяснилось, что Лукашенко и Путин в ближайшее время продолжат общение.

Удастся ли в этот раз вынырнуть Лукашенко, покажет время.

 
Теги: Новости
 
 
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Шел второй день визита Лукашенко в Сочи, а информации о нем практически нет. «Может, утонули оба?» — иронизирует комментаторы, вспоминая, что накануне Путин...
 
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