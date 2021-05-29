Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа задержали администратора Telegram-канала «Берута чат» - женщину

, что она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины.





В сообществе насчитывалось около 600 человек.





Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына. В ее квартире оперативники обнаружили бчб-символику и пневматический пистолет.