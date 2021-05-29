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Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа задержали администратора Telegram-канала «Берута чат» - женщину

29.05.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ей оказалась 43-летняя жительница столицы.

Сообщается, что  она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины.

В сообществе насчитывалось около 600 человек. 

Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына. В ее квартире оперативники обнаружили бчб-символику и пневматический пистолет.
 
 
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