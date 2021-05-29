|
Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа задержали администратора Telegram-канала «Берута чат» - женщину
Источник материала: Партизан
Ей оказалась 43-летняя жительница столицы.
В сообществе насчитывалось около 600 человек.
Администратор работает в IT-сфере и воспитывает 12-летнего сына. В ее квартире оперативники обнаружили бчб-символику и пневматический пистолет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК при поддержке СОБРа задержали администратора Telegram-канала «Берута чат» - женщину
Ей оказалась 43-летняя жительница столицы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)